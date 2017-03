Youtube anuncia que tendrá canal de televisión

Aunque en Colombia, incluso en Estados Unidos y el mundo, se ha dicho en repetidas ocasiones que las plataformas Over The Top, OTT, y el Video On Demand, representan una amenaza para los canales de televisión abierta y paga, voceros de compañías que agrupan canales de televisión paga han señalado que las nuevas maneras de ver televisión representan una oportunidad y llaman a cambiar y a aprovechar la tecnología para ofrecerles a las audiencias tradicionales productos y contenidos innovadores.

Ahora, entendiendo que más que una amenaza, los servicios OTT y VOD representan un estilo de complementariedad, Google anunció en las últimas horas que una de sus plataformas más grandes tendrá canal de televisión. Se trata de Youtube TV, un servicio que tiene como objetivo que las audiencias puedan ver la programación a la hora que quieran, evitando, incluso, los cortes comerciales.

El anuncio, que se dio a conocer a través de un comunicado publicado en el blog oficial de Youtube, también indica que el servicio estará disponible en los próximos meses únicamente para Estados Unidos, dentro de los canales que tendrá disponibles, además de su servicios streaming, serán ABC, CBS, FOX, NBC y ESPN, así como canales destinados específicamente al deporte y canales por cable populares.

Así mismo, los usuarios podrán guardar los canales de televisión, para verlos cuando deseen. Youtube TV será compatible con Chromecast, así como con Android y iOS.

A continuación el comunicado oficial:

No hay duda de que a la gente le encanta la televisión, desde deportes en vivo hasta noticias de última hora, comedias y dramas. Pero la verdad es que hay muchas limitaciones en cómo ver la televisión hoy. A diferencia del video en línea, la gente no puede ver la televisión cuando quiere, en cualquier pantalla y en sus términos, sin compromisos. Los consumidores han dejado claro que quieren televisión en vivo sin molestia (…) No quieren perderse un gran juego o su programa favorito porque están en movimiento. Nos dicen que quieren que la televisión se parezca más a Youtube.

Bueno, ¡tenemos buenas noticias! Estamos trayendo lo mejor de la experiencia de Youtube para vivir la televisión. Para ello, hemos trabajado en estrecha colaboración con nuestra red y socios afiliados para evolucionar la televisión de la manera que vemos hoy.

Youtube TV es una televisión en directo diseñada para la generación de Youtube: aquellos que quieren ver lo que quieren, cuando quieren, como quieren, sin compromisos.

Esto es lo que ofrece Youtube TV:

TV en vivo de ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN, redes deportivas regionales y decenas de populares redes de cable. YouTube TV te ofrece lo mejor de la televisión en vivo, desde espectáculos como “Empire”, “The Voice”, “The Big Bang Theory” y “Scandal”, los deportes en directo que quieras.

YouTube TV incluye importantes redes deportivas como ESPN y redes deportivas regionales como Fox Sports Networks y Comcast SportsNet, para que pueda ver a sus equipos favoritos de la NBA o MLB. También nos hemos asociado con estaciones de televisión locales, así que también obtendrás noticias deportivas y locales en función de donde vivas.

Publicidad

Youtube TV ofrece decenas de canales de cable adicionales, por lo que no te perderás las últimas noticias de MSNBC o Fox News, programas populares y películas de Estados Unidos o FX, programas para niños de Disney Channel o Sprout. También puede agregar Showtime o Fox Soccer Plus a sus redes por un cargo adicional. En total, YouTube TV le da acceso a más de 40 redes, que se enumeran a continuación.

Con Youtube TV, podrás grabar TV en directo y nunca quedarse sin almacenamiento. Su DVR en la nube puede grabar tantos programas como desee, simultáneamente, sin utilizar preciosos datos o espacio en su teléfono y almacenaremos cada una de sus grabaciones durante nueve meses.



Podrás ver Youtube TV en cualquier pantalla (móvil, tablet o computadora) y transmitir fácilmente a TV con Chromecast de Google o un televisor incorporado de Chromecast. Youtube TV funciona tanto en Android como en iOS.

Con una membresía de YouTube TV, podrás ver todas nuestras series y películas originales de Youtube Red directamente en la nueva aplicación de YouTube TV.

Con una membresía de YouTube TV, podrás ver todas nuestras series y películas originales de Youtube Red directamente en la nueva aplicación de YouTube TV.

Cada miembro de Youtube TV cuenta con seis cuentas, cada una con sus propias recomendaciones exclusivas y DVR personal sin límites de almacenamiento. Podrás ver hasta tres flujos simultáneos a la vez.



Una suscripción a Youtube TV es de sólo $ 35 al mes y no hay compromisos: puede cancelar en cualquier momento.

Youtube TV pronto estará disponible en los mercados más grandes de los Estados Unidos y rápidamente se expandirá para cubrir más ciudades de todo el país.

Comentarios