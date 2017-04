VSP, la agencia que encontró su mayor valor en la independencia

Very Special People, VSP, es una agencia colombiana independiente, con más de 10 años de experiencia, ha manejado cuentas como Redbull y pastas Verona. Valentín Villamil –con la valentía que hace alarde de su nombre y la creatividad, principal ingrediente de las agencias, llámense independientes o no—habló con la revista P&M sobre lo que significa liderar una agencia indie en Colombia, el trabajo en equipo y la historia de una silenciosa pero firme y trabajadora agencia que ya tiene más de 10 años trabajando para reconocidas marcas a nivel mundial y que hoy entiende que además de creatividad una agencia debe complementar su trabajo con una fuerte planeación estratégica.

Recientemente, una edición de P&M dedicó una sección a las agencias independientes cada vez más fuertes en el mundo, pues el hecho de que no sean multinacionales no significa que sus ideas no sean grandes, así lo han demostrado. Incluso, muchas agencias reconocidas a nivel global, nacieron independientes.

Una de las principales características de las indie es que “aunque tienen claro que uno de los objetivos como empresa debe ser el posicionamiento, se enfocan en la efectividad y esta incluye creatividad que no es la misma de la que se habla cuando los premios son su foco”, explicó Mauricio Rodríguez, CEO, del Festival iberoamericano de creatividad y estrategia, FICE y CMO global del World Independent Advertising Awards, WINA Festival.

