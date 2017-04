Vogue y Motorola hicieron la primera campaña con fotos de una cámara de celular

Con la premisa “Different Is Better” y persiguiendo siempre la intención de hacer las cosas de una manera distinta para destacarse, Moto y Vogue Latinoamérica se unieron para realizar un photoshooting de moda con un smartphone. Más allá de la modelo y los profesionales que participaron en la producción, el protagonista principal fue el Moto Z , dispositivos con los que se tomaron las imágenes de la campaña y los productos de la firma de belleza

Con esta iniciativa, se puede ver como los teléfonos móviles siguen ganando protagonismo en ámbitos que antes eran exclusivos de equipos profesionales disponibles solo para especialistas.

Para esta ocasión, la revista le encargó al reconocido fotógrafo Tigre Escobar que retratara a la modelo Laura Henao. De acuerdo a la nueva identidad visual de Moto, la producción cuenta con mucho color en espacios diferentes e inesperados que contrastan con el mundo de la moda. Simultáneamente podremos ver, a través de un video del backstage de la producción, de lo ocurrido detrás de escena para que la audiencia pueda disfrutar de todos los detalles.

Para que todo el mundo pueda tener acceso a esta diferencial campaña, el medio le dará difusión a nivel regional, y se podrá apreciar no solo en su versión impresa sino también en el sitio web y en las redes sociales de la prestigiosa revista de moda.

“Es la primera vez que utilizamos un smartphone para una producción de moda en Vogue, y los resultados han sido realmente impactantes. El zoom del módulo Hasselblad True Zoom mantiene la calidad que siempre ha identificado a la marca, pero ahora además está al alcance de todo el mundo y no solamente de los fotógrafos profesionales. Es un orgullo haber sido partícipe de la primera producción de moda hecha con este teléfono. Con este paso, ya estamos viviendo el futuro”. Dijo Kelly Talamas, Directora Creativa de Vogue México y Latinoamérica.

#DifferentIsBetter y Vogue

La co-producción en conjunto entre Moto y Vogue forma parte de la campaña Different is Better de Moto, lanzada a finales del año pasado a nivel global. Con esta campaña, Moto reafirma su liderazgo en innovación, no sólo en cuanto a las actualizaciones de los equipos, sino también en opciones que permiten experimentar nuevos estilos de vida.

“Como marca, entendemos cada vez más que los smartphones son un compañero de estilo de vida de cada persona. Unirnos con un grande de la moda como Vogue y un profesional de la categoría de Tigre Escobar muestra que Moto Z está listo para entrar en momentos de vida completamente diferentes e inesperados como este shooting. Seguiremos buscando espacios relevantes y diferentes para nuestros consumidores que demuestren que con Moto different is better”, declaró Renata Altenfelder, Directora Regional de Marketing de Moto.

