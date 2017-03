UFF Móvil dejará sin servicio a 500.000 usuarios

Debido a una presunta falta de pago por parte de UFF Móvil A TigoUne, la compañía confirmó que suspenderá la conexión de los 500.000 usuarios atendidos por UFF a la medianoche. Sin embargo, esta es una medida temporal.

La decisión se tomó debido a que TigoUne reportó ante la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) los incumplimientos por parte de UFF en el pago de las autorizaciones para acceder a su red y prestarle un servicio a sus clientes.

Esta situación prendió las alertas de varias entidades del Estado. Por un lado la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) informó que sería el mediador entre ambas compañías, por lo que solicitó a TigoUne la prolongación de la decisión durante 24 horas más.

“Ante la confirmación por parte de TIGO, respecto a la inminente desconexión de los usuarios atendidos por UFF Móvil, a la medianoche del 27 de febrero de 2017, por la supuesta falta de pago de UFF Móvil, la CRC solicitó a dicho proveedor postergar, al menos por 24 horas más, la aplicación de esta medida con el fin de minimizar el impacto que pueda generar en los usuarios.

La CRC también le solicitó a UFF Móvil que, durante el día de hoy, remitiera información sobre las medidas adoptadas para cumplir con su obligación de informar a los usuarios sobre la situación y sus opciones para cuando se haga efectiva la desconexión.

En caso de no cumplir con sus obligaciones, el operador UFF MÓVIL podrá estar sujeto a las investigaciones que adelanten las autoridades de inspección, vigilancia y control correspondientes”, dijo la entidad mediante un comunicado de prensa.

Por otro lado la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenó a UFF MÓVIL que Informe de manera inmediata y, a más tardar dentro de los 2 días calendario siguientes, a toda su base de usuarios a través de todos los medios de los que disponga, incluyendo sus canales de atención al usuario acerca de la desconexión provisional; la posibilidad de hacer uso del derecho a la portabilidad numérica móvil a cualquier otro operador móvil y que el plazo para portar o trasladarse a otro operador conservando el mismo número telefónico móvil vence el próximo 6 de marzo de 2017.

“Para efectos de mitigar las consecuencias de la desconexión de los usuarios de UFF la Superintendencia ordenó a la empresa que le informe a sus usuarios que no obstante no tendrán servicio, no obstante sus teléfonos seguirán funcionando, por decisión de Tigo, podrán recibir y enviar mensajes de texto. Esto con el fin de que los clientes de UFF puedan hacer traslado de su número telefónico hacia otro operador con el fin de que esto no afecte el número que hoy en día tiene cada usuario”, aseguró Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio.

La medida se adoptó luego de que la Superintendencia tuvo conocimiento de la “desconexión provisional por la no transferencia oportuna de saldos netos” a a cargo del UFF . y a favor de COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP. (Tigo)

Sobre el particular, la CRC declaró el cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad para la desconexión consistentes en: “ la comprobación de la no trasferencia de los saldos provenientes por la interconexión durante dos (2) periodos consecutivos de conciliación y el previo aviso a la CRC de las medidas que se adoptarán con la finalidad de minimizar los efectos de tal desconexión frente a los usuarios de una o ambas partes”.

La medida administrativa contra UFF

Sin perjuicio de lo anterior, la orden administrativa no deberá ser ejecutada en el evento en que el operador UFF MÓVIL S.A.S. cumpla o suscriba un acuerdo de pago respecto de las obligaciones que tiene pendientes a favor con la empresa COLOMBÍA MÓVIL S.A. E.S.P. TIGO.

En caso de incumplimiento de las órdenes impartidas, habrá lugar a la imposición de multas en favor de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta por la suma de 15.000 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes para las personas jurídicas y de hasta 2.000 salarios para las personas naturales.

La Superintendencia de Industria y Comercio designó como responsable del cumplimiento de las medidas y órdenes decretadas a JAVIER ENRIQUE PINZÓN ROJAS, actual representante legal de la sociedad UFF MÓVIL S.A.S. Contra las órdenes dadas por la Superintendencia de Industria y Comercio no procede ningún recurso.

