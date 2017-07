Tres hábitos de consumo de la televisión que han cambiado en los últimos tres años

Los colombianos se caracterizan por generar tendencias en la región, no sólo por las celebridades o su forma de vestir, sino que además, por ser quienes tienen lo último en tecnología para uso personal y en el hogar.

Una de esas tendencias que se ha venido propagando es la compra, cada vez mayor, de televisores inteligentes (Smart TV) puesto que, no solo ofrecen diferentes beneficios en materia de imagen y recepción, sino porque permiten que a través de ellos los usuarios tengan acceso a las plataformas OTT (Over The Top) como Netflix, además de distintas funciones como navegar por internet, usar aplicaciones entre otras.

1. Inteligencia para una mejor experiencia

En primer lugar, la funcionalidad de los televisores es un factor que llama la atención con el paso de los días y el desarrollo de nuevas tecnologías: conectividad a internet, procesamiento de tareas, reproducción simultánea de contenidos, entre otras que hacen de ello, un atractivo para los compradores de TV.

Según William Ponce, gerente de producto de Audio y Video para Samsung Colombia, “la venta de televisores inteligentes ha aumentado en Colombia desde 2015. Según lo demuestra nuestro reporte de ventas, además notamos un interés particular por la compra de televisores de mayor tamaño, que va desde las 55 pulgadas, lo cual nos da a pensar que el colombiano disfruta de contenidos de alta calidad desde el centro de entretenimiento de su hogar, el televisor”.

2. Mayor tamaño, mayor diversión

En el segundo lugar, el interés de los nacionales por televisores de más de 55 pulgadas, se ha incrementado en los dos últimos años. Factores como la calidad de imagen a la hora de ver películas o series de TV y la inmersión que ofrece un televisor de pantalla grande, juega un papel importante para que el usuario se sienta parte de la acción.

3. Variedad de contenidos para Smart TVs

Así mismo, la creciente variedad de contenidos en Alta (HD) y Ultra Alta Calidad (UHD) ofrecidos por plataformas tecnológicas como Netflix, significa un estimulo adicional para adquirir un televisor de calidad, segmentando este atributo en el tercer lugar.

De este modo, resulta interesante ver el comportamiento de consumo de contenidos en dichas plataformas en particular; según lo señala la reconocida firma consultora IHS Markit, en el informe ‘Nuevos patrones de consumo, nuevos patrones de uso’, los usuarios de la reconocida plataforma Amazon a nivel global, prefieren ver películas, seguido de series de televisión, mientras que la mayoría de Netflix disfruta de series de televisión, en primer lugar, seguido de películas, y para las dos plataformas, la proyección de documentales esta de tercero en sus preferencias.

Cambios en el hábito de consumo de televisión

Así mismo, la forma en que las personas ven contenidos para televisión ha cambiado en los últimos años, siendo el cierre de tiendas de alquiler y venta de películas y videojuegos, como Blockbuster (o Betatonio, para el caso de Colombia) el más claro ejemplo. Así, el mismo informe de IHS Markit, señala el consumo de series y películas en formato físico, como el menor en tiempos actuales, y un fuerte repunte por el consumo de VoD (Video por Demanda) a nivel global.

“Sin duda, la innovación en las tecnologías para el entretenimiento en el hogar han cambiado la forma en que una persona consume contenidos para TV; desde la compra del televisor, hasta la clase de plataformas usadas para disfrutar lo mejor de la Alta y Ultra Alta Definición en casa” finaliza William Ponce, gerente de producto de Audio y Video para Samsung Colombia.

