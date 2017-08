¿Qué tipo de fotografía gana un concurso?

“El poder de la naturaleza” es el nombre de la foto ganadora del concurso de National Geographic “Travel Photographer of the year 2017”. Se trata de una fotografía tomada al volcán de Colima, uno de los más activos de América Latina, conocido también como “Volcán de Fuego”.

Sergio Tapiro Velasco, quien captó la imagen, se fotografió el volcán durante más de una década. Antes de sacar esta foto, Velasco había estado observando atentamente el volcán y registrando meticulosamente un aumento en su actividad durante casi un mes.

Mientras tomaba fotografías una noche totalmente despejada, a solo 12 kilómetros de distancia del cráter, escuchó un gran estruendo y vio el rayo volcánico más impresionante que había visto jamás. Hasta que revisó las fotos que había tomado, no tenía idea de que había registrado ese acontecimiento tan espectacular.

El poder de la naturaleza

“Cuando miré la pantalla de la cámara, me quedé atónito mirando fijo”, dijo Velasco. “Lo que estaba viendo era imposible de concebir, la imagen mostraba esas impresionantes fuerzas de la naturaleza interactuando sobre un volcán, mientras el rayo iluminaba toda la escena. Es una fotografía imposible y una imagen única en mi vida que muestra el poder de la naturaleza”.

National Geographic Travel premia fotografías extraordinarias tomadas por gente de todas partes del mundo, especialmente aquellas que inspiran al espectador a ver el mundo a través de una lente diferente. El concurso National Geographic Travel Photographer of the Year 2017 recibió fotografías tomadas en los últimos dos años en tres categorías: Naturaleza, Gente y Ciudades.

La fotografía de un volcán en erupción alcanzado por un rayo le valió al mexicano Sergio Tapiro Velasco, el primer premio del concurso National Geographic Travel Photographer of the Year 2017. Como parte del premio, Velasco realizará un viaje de diez días al archipiélago de Galápagos con National Geographic Expeditions, además de recibir USD 2,500. La ganadora fue seleccionada entre más de quince mil fotografías presentadas por participantes de más de treinta países.

Reconocimientos

Además del gran premio, se eligieron las tres mejores fotografías de cada una de las tres categorías. El primero, segundo y tercer premios recibieron USD 2,500, USD 750 y USD 500, respectivamente, además de una suscripción a la revista National Geographic Traveler. Además de haber ganado el premio mayor, la foto de Velasco fue elegida también como ganadora en la categoría Naturaleza. Norbert Fritz, de Hungría, ganó en la categoría Ciudades por su foto titulada “Niveles de lectura” y la foto “Veneración”, de F. Dilek Uyar, de Turquía, ganó en la categoría Gente.

“La calidad de las fotografías presentadas en el concurso Travel Photographer of the Year 2017 fue maravillosamente ecléctica (…) Me inspiró la variedad de lugares y la creatividad de los fotógrafos en su afán de obtener imágenes cautivantes” manifestó Molly Roberts, editora de fotografía senior de National Geographic y jurado del concurso.

