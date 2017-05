The Man Of The Match: un jugador muy especial, la nueva campaña de Publicis One

Horacio es un joven que nació con síndrome de Down que, aparte de haber realizado estudios en panadería y de terminar el bachillerato, tiene un sueño: ser jugador de fútbol profesional y estar en uno de los juegos de FIFA que desarrolla EA Sports.

Es por ello que de la mano de Publicis One (Leo Burnett, Publicis y Starcom) y Special Olympics Colombia, Horacio está a punto de ser una figura dentro de uno de los videojuegos de FIFA. El grupo desarrolló la campaña Match Of The Man y a través de la plataforma de cambio social Change.org se ha ido recogiendo las firmas para que el anhelo del deportista se haga realidad.

“La campaña se lanzó hace 20 días y llevamos alrededor de 500 firmas. La idea principal con esto es poder llegar a EA Sports y a FIFA La idea con Leo Burnett era hacer la alianza inmediatra con EA Sports y con la FIFA, pero es supremamente complicado y por ello no se logró. Sin embargo, no dejamos la campaña de lado y por eso acudimos a la gente y al poder de las redes”, afirmó Juan David Rojas, director de comunicaciones de Special Olimpics Colombia.

The Man of the Match: la petición

Para desarrollar la campaña, Publicis One desarrolló un sitio web en el que las personas pueden conocer el caso de Horacio y unirse a la petición. Aparte de ello el avatar para que él pueda ser un jugador de EA Sports y FIFA ya está totalmente desarrollado.

Este es el texto que sirvió para convocar a las personas a unirse al sueño de Horacio:

“Las personas con discapacidad intelectual se enfrentan desde que nacen a una sociedad que los excluye, que los deja con menos posibilidades.

Por eso queremos hacer un gran acto de igualdad, incluyendo algunos de nuestros mejores atletas de Special Olympics Colombia dentro de los videojuegos, para que los usuarios puedan alinearlos en sus equipos ideales, y demostrar que tienen las mismas o mejor capacidades que una persona normal.

Necesitamos demostrar que ellos también pueden llegar a ser THE MAN OF THE MATCH/ El Jugador del Partido.

¡Únete a esta iniciativa. Firma y comparte el acto más grande de igualdad en el mundo digital.”

