Xbox One X, el nuevo juguete que llega a cautivar mercados

Así, Microsoft sube la vara a la competencia en cuestión de calidad de procesamiento gráfico, uno de los aspectos más importantes en el mercado de los juegos de video, lo que para gusto de los gamers, propiciará desarrollos importantes en consolas como Play Station o Nintendo Wii.

Pero no es solo eso, la Xbox One X permitirá jugar títulos desde el primer demo de la Xbox One hasta las últimas versiones de los juegos más populares, brindando igual versatilidad de uso que la One, pero con mejor calidad gráfica, por supuesto, habrá títulos exclusivos por su configuración de alto rendimiento.

Ventajas / Desventajas

Una ventaja es que los accesorios de la Xbox One y la Xbox One S son compatibles, al igual que los juegos, sin embargo, es necesario tener un televisor 4k para reproducir con total fidelidad los títulos desarrollados en esa resolución. Además, varios de los juegos más populares ofrecerán actualizaciones de rendimiento visual para sacar el máximo provecho de las propiedades de la nueva consola.

Con capacidad para ejecutar juegos en resolución 4K, 326 GB/s de ancho de banda de memoria, 12 GB de memoria gráfica GDDR5 y 6 teraflops de capacidad de procesamiento gráfico, esta consola se convierte, por ahora, en la consola más poderosa del mercado.

Esta es la presentación de la Xbox One X en el E3.

