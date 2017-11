Ohmyfi una herramienta para hacer campañas efectivas para los centros comerciales

Ohmyfi es una herramienta que está permitiendo que los centros comerciales implementen nuevas estrategias digitales a través del wifi con el objetivo de conocer mejor a sus visitantes y compradores.

Si se piensa en varios centros comerciales, ¿qué diferencias vienen a la cabeza entre unos y otros? El inconveniente radica en la falta de diferenciación en la experiencia del cliente. Normalmente, quienes adquieren productos en estos lugares conocen las tiendas que hay o bien acuden de visita por primera vez, echan un vistazo a la oferta comercial y se van. ¿Y si se pudiera controlar qué es aquello que más interesa a los clientes para poder incentivar el gasto medio de compra?

La experiencia de usuario del centro comercial no se da en un momento preciso y en una única ubicación. Todo lo contrario, se trata de un proceso secuencial en el que en primera instancia se atrae a la persona y se analiza su visita. La clave radica en analizar todo el proceso a través de recursos tecnológicos

Por ello, Ohmyfi se ha convertido en una herramienta para las áreas de mercadeo y comunicación con los clientes de los centros comerciales, debido a que les permite a estos realizar investigaciones en tiempos récord, promocionar y planear sus actividades, llevarle tráfico a sus locatarios mediante promociones, crear nuevos canales de PQR, crear nuevos ingresos a partir de la explotación publicitaria en el wifi, realizar activaciones digitales, exhibir catálogos de temporadas.

“OhmyFi se creó como una tecnología adaptada al mercado latino y pensada en la creación de experiencias memorables del usuario en busca de generar una alta recordación de las marcas y la interacción de esta con sus clientes a partir de sus comportamientos, el cliente latino es completamente distinto al norteamericano, asiático y europeo”, aseguró Diego Rodríguez, CMO de Ohmyfi.

Aprovechar la data: Ohmyfi

Según un reciente informe de Deloitte, el 48% de las empresas colombianas (incluyendo centros comerciales) tienen data, pero no saben cómo aprovecharla. Este es uno de los conflictos en los que se ven distintas compañías en el país, por ello el manejo de herramientas que permitan sacarle el jugo a estos datos es una tarea en la que los desarrolladores se están enfocando para hacer mejores alternativas para el mercadeo.

Los centros comerciales siempre giran en torno a dos elementos principales; atraer y mantener el mayor tráfico de visitantes/compradores que visiten el lugar y por ende sus locales comerciales. Por otro lado busca apoyar a sus locatarios para que estos logren sus objetivos de ventas; actualmente la tendencia en marketing digital ha motivado y en algunos casos hasta obligado a que los centros comerciales estén a la tendencia en websites, redes sociales, cartelería digital, promo y activación tecnológico, y otras.

Los nuevos recursos digitales les ha permitido empezar a medir sus estrategias e impactos y esto los ha motivado cada vez más en invertir en estos temas. Hoy implementan planes de fidelización y CRM, beneficios a sus afiliados, SMS y Mailing másivo y muchos más para conocer mejor a sus clientes y crear canales más efectivos para motivar la frecuencia de visita, los tiempos de permanencia y sostener y aumentar el promedio de compra de sus clientes.

“El problema principal no radica en no tener la data o lo más común, tener solo una pequeña data de los usuarios (generalmente muchos datos de contacto, pero solo el contacto” nombre, celular, mail”, nada que les permite diferenciarlos o entender sus intereses o comportamientos) y considerar que se tiene mucha. Esto es bastante común, muchos centros comerciales, por ejemplo, invierten altos recursos en estrategias como Apps en busca de capturar data, algunos con buenos resultados, muchos otros no tanto, pero lo más importante lo dejan de lado y es ¿Cuál es el objetivo o para que voy a usar esa data?”, agregó Rodríguez.

El papel del wifi

A través de la red wiFi del lugar se analiza el comportamiento de los clientes y de esta manera logra tener comunicación directa con ellos, lo que le permite al Departamento de Marketing utilizar los criterios de segmentación, que consideren oportunos para diseñar campañas de una manera rápida y sencilla; posicionando estrategias de proximidad, fidelización, investigación, activación en tiempo real, promoción y publicidad. Ajustarlas a la marca, dirigirlas y administrarlas centralizadamente.

Brindar wifi a los visitantes se ha convertido en una poderosa herramienta que le permite a los Centros Comerciales, de manera contundente, atraer, entretener y fidelizar clientes. así logran realizar investigaciones en tiempos récord, promocionar y planear sus actividades, llevarle tráfico a sus locatarios mediante promociones, crear nuevos canales de PQR, crear nuevos ingresos a partir de la explotación publicitaria en el WiFi, realizar activaciones digitales, exhibir catálogos de temporadas.

