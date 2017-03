Mixx Awards, los premios para la publicidad digital, llegan a Colombia

Llega a nuestro país la primera edición de los Mixx Awards Colombia 2017, premios reconocidos en el mundo con más de 9 años de trayectoria en Estados Unidos y 8 en Europa, que exaltan lo mejor de la publicidad digital y marketing interactivo de agencias, centrales de medios, productoras digitales y anunciantes.

Publicidad

Los Mixx Awards son los únicos premios oficiales de la industria publicitaria digital, que evalúan todos los aspectos claves del marketing interactivo en Colombia, incluyendo la estrategia, la creatividad y los resultados, la pauta en medios digitales y la integración con las campañas tradicionales de comunicación. Son organizados por IAB Colombia, Interactive Advertising Bureau, organización autoridad en publicidad digital a nivel mundial con presencia en más de 44 países.

Olga Britto, Directora Ejecutiva de la organización asegura que “Con los premios Mixx Awards Colombia 2017 buscamos impulsar el desarrollo de la industria local de publicidad y marketing interactivo hacia nuevos desafíos y fronteras, romper mitos y ser el escenario en el que se muestre lo mejor de la publicidad digital en el país, y visibilizar los más destacados casos de éxito. Queremos apostarle a una proyección internacional de nuestra publicidad y por ello los ganadores del Best in Show tendrán su pase directo al IAB Mixx Awards en Estados Unidos, el concurso realizado por IAB US en los que competiremos con industrias más desarrolladas”.

Las categorías

Las categorías del concurso están divididas en tres grandes grupos relacionados con el aporte a los objetivos de marketing y comunicación de una marca. Estas son:

Campañas: Dónde se sumen todos los esfuerzos publicitarios de una empresa o marca para alcanzar objetivos de negocio. Dentro de esta categoría se encuentran las subcategorías; Construcción de marca, Respuesta Directa, Responsabilidad Social, Crossmedia/Transmedia, Content y Real Time Marketing. Herramientas: Ejecución estratégica en un medio o plataforma específica enfocada a cumplir un objetivo de comunicación para una empresa o marca

Sitios Web. Encontraremos las siguientes subcategorías: Social Media, Search, Sitios web, Plataformas móviles (SMS, APPS, sites), Display (web/mobile), Advergaming, Digital Out of home, Video, Big Data y analytics e-mail marketing. Premios especiales: Se le otorga a la marca que suma la mayor cantidad de puntos entre short list y metales obtenidos. Aquí se premia al Anunciante Digital del Año, a la Agencia digital del año, Innovación Tecnológica y el Best In Show, que se vota entre los premios ORO obtenidos de Campañas y Herramientas y tendrá la oportunidad de participar en el IAB Mixx New York concursando con lo mejor de la publicidad digital en el mundo.

El jurado de los Premios IAB Mixx Colombia 2017 estará compuesto por 25 miembros líderes de la industria de la publicidad digital internacional y nacional, las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de marzo y la premiación se realizará en el marco del VI Congreso Internacional de Mercadeo y Publicidad Digital IABday, “Impactando su negocio en la era digital” que se realizará en el Cubo Colsubsidio en Bogotá los días 26 y 27 de abril del presente año.

