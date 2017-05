Envases, ¿protagonistas en tendencias de consumidor?

Las marcas enfrentan cada día un consumidor más demandante, que requiere mucho más que una buena presencia en la estantería para dejarse atraer por un producto. Partiendo de esa premisa la multinacional Tetra Pak llevó a cabo a finales de 2016 el Juice Index, una encuesta realizada a cerca de 7.000 personas, que tenía como objetivo conocer su percepción frente a la categoría de jugos y las tendencias en los envases.

Las encuestas fueron repartidas en un total de 1.000 consumidores actuales e inactivos en cada en siete mercados representativos a nivel global en consumo de jugos: Brasil, China, Alemania, Japón, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido.

Dicho estudio arrojó cinco macro-tendencias, que son las que están generando mayor impacto en el comportamiento de los consumidores y su interacción con las marcas y productos, representando una oportunidad para los envases en las diferentes categorías.

A continuación, los resultados del estudio:

Vida fácil

Los consumidores llevan vidas cada vez más agitadas, lo que ha promovido en los últimos años el crecimiento de comidas, bebidas y pasabocas on the go, el canal de paso. Las opciones tradicionales de comidas rápidas ya no son las preferidas, indica el estudio, pues los consumidores están buscando comidas y bebidas frescas, nutritivas, que les ahorre tiempo y que puedan personalizar de acuerdo a sus gustos. El rol de los envases es relevante ante esta tendencia que exige más opciones personalizadas, envases de fácil manipulación y transporte y diseños limpios.

Equilibrio saludable

El estudio indica que los consumidores de hoy tienen una visión más holística sobre la salud y premian los productos que promueven un bienestar mental y físico. Es entonces cada vez más relevante ofrecer envases que resalten los beneficios funcionales de los productos y conecten a los consumidores con la necesidad de calma y pureza. Diseños simples, con colores frescos y mensajes adecuados, pueden tener un gran impacto ante el consumidor actual.

Individualismo por escogencia

La relación que los consumidores tienen hoy con las marcas y productos ha trascendido de tal manera, que ya no se trata de escoger simplemente un producto o marca en el punto de venta, sino de usarlos para expresar identidad. Entre más original sea el producto, mejor. Los envases y productos personalizados crean un vinculo especial con los consumidores, pues los hace sentirse únicos. Los diseños conversacionales y mensajes que transmitan que los productos han sido diseñados para un tipo de consumidor en específico, cobran cada vez más relevancia.

Sostenibilidad

Los consumidores están cada vez más acostumbrados a recibir mensajes de sostenibilidad y sustentabilidad por parte de las marcas y productos, de todas las categorías.

¿Cómo lograr diferenciarse y hacerse notar? El estudio indica que las marcas deben trascender los mensajes de materiales reciclables y provenientes de fuentes renovables y conectarse, además, con el bienestar e interés personal de los consumidores, resaltando en el envase los beneficios que le entrega el producto.

Poder local

En la medida en que la globalización se ha fortalecido, los consumidores han empezado a buscar alternativas a los productos masivos. Los procesos tradicionales, locales y a baja escala están volviendo a la popularidad. Los productos y marcas locales, están siendo cada vez más premiadas por el consumidor. Los envases pueden aprovechar esta tendencia con el uso de diseños antiguos, retro, con un toque moderno. En esta tendencia, son bienvenidas las tipografías creativas, los mensajes personalizados, y las fuentes del envase.

