Los animojis la nueva estrategia de IPhone X

Los animojis, una de las novedades del IPhone X, se han convertido en tendencia en las redes sociales. La característica que ha llamado la atención de los usuarios de Apple es que estas imágenes con movimiento tienen reconocimiento facial lo que permite hacer karaoke animado, conversaciones dinámicas y con un contenido más amigable para los usuarios.

El secreto de esta nueva utilidad es que la marca implementó un sistema proyecta miles de puntos invisibles sobre el rostro humano con la cámara del dispositivo, luego genera un modelo matemático que identifica a la persona y le hace un seguimiento, casi, exacto de los movimientos de su rostro, De igual forma se pueden utilizar otros recursos como canciones las cuales también se pueden adaptar a los movimientos de los animojis.

Estos animojis se han tomado las palabras del presidente de gobierno español Mariano Rajoy, del mítico grupo de rock, Queen y las de Don Omar, el cantante de reggaeton. Estos personajes se han convertido en tendencias en las diferentes redes sociales puesto que ahora lucen un tanto “diferentes”.

