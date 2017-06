“Leyendo juntos”, la campaña de Youtube Kids para promover la lectura

Como una forma de promover el aprendizaje e incentivar el gusto por la lectura en los niños, la aplicación Youtube Kids habilitó, durante el mes de junio, una categoría diseñada para la lectura en familia, que estará disponible en Colombia, México, Argentina, Chile y Perú.

Leyendo juntos

La iniciativa reúne más de 50 videos sobre lectura. #LeyendoJuntos es un proyecto hecho en colaboración con varios socios de contenido en Iberoamérica, desde Toycantando en Colombia hasta Achú en Chile, Pocoyo en España, Bubba en Argentina y Clau en México, donde creadores y personajes se unieron para expresar y promover su amor por los libros y llevar a los niños a recorrer en familia los mundos a los que lleva la lectura.

Detalles

“La literatura no es más que un viaje sin tener que empacar maletas y para un niño no puede haber nada mejor que esto. No lo olvidemos: ¡la imaginación de un niño es la envidia de un aspirante a escritor! Detrás de cada libro hay un proceso único y satisfactorio en el que los escritores pasan por el difícil proceso de llevar una buena idea a la realidad. A los lectores, nos queda el mejor de los caminos: el de enfrentarnos a las historias ya escritas, imaginadas, a esos mundos desconocidos que nacieron de mentes que se dedicaron a crear vidas imposibles y compartirlas generación tras generación. Qué suerte para todos que algo tan placentero como leer pueda ser al mismo tiempo una herramienta poderosa para el desarrollo de los niños. Y mejor aún, si podemos hacerlo juntos, en familia, creando fuertes lazos que fomenten la curiosidad y el amor por la lectura desde pequeños”, señala la compañía, mediante un comunicado.

