Kate Kuehn: “el problema no es el uso de adblockers, sino la cantidad de avisos publicitarios”

Kate Kuehn, durante casi 20 años, ha sido líder activa en el área de Seguridad y Tecnologías de Red Avanzada y su liderazgo se consolidó al estar a cargo de unos de los primeros proyectos de Ethernet como Red (CPA) e Infraestructura como Servicio (IaaS). Actualmente se desempeña como head of security practice en BT Americas, compañía de servicios globales de telecomunicaciones.

Kuehn es apasionada por fomentar el uso de las tecnologías en las mujeres y su trabajo se centra en ayudar a entender el papel del CISO (Director de Seguridad de la Información) en la actualidad, la correlación entre la seguridad y las iniciativas tecnológicas tradicionales, y el avance de las ciencias aplicadas.

En su más reciente visita a Colombia, la experta en seguridad digital habló con P&M y dio algunos consejos de cómo se puede evitar que los anuncios publicitarios se conviertan en amenazas para los usuarios y para la reputación de las marcas.

Cada vez más personas están utilizando AdBlockers para protegerse, no solo en temas de seguridad, sino para evitar publicidad, lo que es malo para el sector de la comunicación publicitaria. Usted como conocedora del tema ¿cuál es su posición?

Estamos en un momento en el que la web está inundada de publicidad, lo que le dio inicio a la creación y utilización de adblockers. Estos programas han afectado a muchos sectores, no solo al de la comunicación publicitaria. Por ejemplo, el retail ha sido uno de los que más ha sufrido con esta tendencia. Sin embargo, acá la invitación es a buscar un balance que no permita que el mensaje que un anunciante quiere dar se pierda por la cantidad de avisos. Este es un momento en el que, como dice una frase de marras, prevalece la calidad y no la cantidad, esta es una de las maneras como se puede contrarrestar el uso de adblockers.

Algunas marcas se han visto afectadas porque, en casos muy frecuentes, diferentes personas usan sus mensajes publicitarios en la web para hacer fraudes dañando la reputación de los anunciantes ¿cómo se debe enfrentar esta situación y cuál es la manera para que no suceda?

Lo primero y más importante cuando una marca está haciendo publicidad digital es tener una política de privacidad robusta, entendiendo en dónde está enviando mensajes publicitarios, es decir, en qué canales los está mostrando y en qué momentos, esto es de vital importancia para no caer en manos de personas que desarrollen acciones en contra del anunciante y de la marca.

Cuando se tienen claros estos dos principios, los anuncios difícilmente se convierten en amenazas para la seguridad de los usuarios y además no causa que existan avisos falsos puesto que la marca está en una constante vigilancia. Además se debe tener una política estricta de cero tolerancia por los avisos falsos que se estén generando.

¿Cuál es el mensaje para los usuarios? ¿qué deben tener en cuenta para no ser víctimas de una publicidad falsa o de una información malintencionada?

El problema principal es que los usuarios y los consumidores digitales promedio no son grandes conocedores de seguridad debido a una infinidad de mitos que han surgido al respecto, por ello las concepciones que muchos tienen son erradas. Si bien hay que culturizar al consumidor a que esté atento a detalles como el email del cual recibe información, al logo de la marca, el tipo de publicidad que recibe entre muchas otras variables. Sin embargo, cae mucho más la responsabilidad en las compañías de medios y en las que crean publicidad para que estén en una constante vigilancia de estos anuncios e informaciones falsas.

