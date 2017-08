Asomedios entregó el reporte de inversión publicitaria para el segundo trimestre de 2017

La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) y La Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) presentaron los resultados del Estudio de Inversión Publicitaria Neta correspondiente al segundo trimestre de 2017.

En el reporte participaron 57 medios entre los cuales están : televisión: 19, Radio: 21 (aproximadamente 440 emisoras comerciales, de las 667 reportadas por MinTIC a noviembre 21 de 2016), no incluye emisoras comunitarias, de interés público ni emisoras on-line. Revistas: 9 empresas editoriales. Out of Home -OOH-: Publicidad indoor + outdoor.

Publicidad

Para el cierre del primer semestre del año, el total de la inversión fue de $1.004.806 millones de pesos. Comparado con el mismo periodo de 2016 la inversión alcanzó un total de $1.074.682 millones de pesos, es decir una variación del -6.5%.

