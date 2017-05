Hawkers, la start-up de gafas de sol, llega a Colombia

Hawkers, la marca de gafas de sol española que se consagró por comercializar sus productos a través del e-commerce, ha aterrizado en Colombia con el objetivo de llevar gafas de marca y calidad a un precio justo.

Lo que ha caracterizado a la marca en distintos país del mundo es el modelo de negocio y la estrategia de mercadeo digital que ha ido evolucionando por “accidente” como lo dice su cofundador Francisco Pérez.

Hawkers empezó con una inversión de 300 euros y se han convertido en una de las marcas valorada y reconocida en todo el mundo. Esto les ha llevado a facturar más de 100 millones de euros y una venta de más de 4 millones y medio de gafas de sol en sólo tres años en más de 50 países.

Un caso de éxito

Hawkers se ha inventado un nuevo modelo de negocio que se denomina Smart Value Fashion. “Nosotros vendemos una marca a un precio justo, lo que convierte la compra en inteligente, y por eso lo llamamos Smart Value Fashion. En Hawkers, el producto no es la marca, la marca es el producto. Hawkers vende Hawkers”, asegura Francisco Pérez.

“Pusimos a prueba el algoritmo de Facebook en materia publicitaria en 2013 y encontramos lo que muchos expertos decían que era una herramienta que no servía para las marcas. Fue en ese momento cuando aplicamos algunos conceptos de ingeniería y logramos alcanzar más público del que esperábamos, así dimos a conocer el producto y aplicamos estrategias similares a otras marcas, eso fue lo que nos llevó a ser lo que somos”, agregó Pérez.

Tras su rápida expansión, la marca se ha ido consolidando, lo que le ha llevado a crear ediciones limitadas para compañías como Pull&Bear (Inditex), BBVA, PlayStation, Pachá, entre otros. También ha hecho alianzas con grandes empresas como Disney, Mercedes Benz, Ford, y PayPal, esta última incluso les ha otorgado un reconocimiento al Mejor Caso de Éxito.

“Desarrollamos conjuntamente campañas de colaboración que varían en función del objetivo y la marca. A veces ayudamos en la captación de tráfico cualificado, generación de conversiones o en el diseño de piezas creativas.

Este modelo de estrategia digital hizo que en 2015 el equipo de ingenieros de Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, invitara a los creadores de Hawkers a Menlo Park para contarles en primera persona cómo usaban su plataforma. Además ha sido reconocida por Twitter como una de las empresas que mejor utiliza la red social, y que más trending topics orgánicos ha conseguido. En cuanto a Instagram o Facebook, han sido seleccionado como alpha testers para el lanzamiento de sus productos más innovadores. Son caso de estudio por Facebook, Twitter y Shopify.

Publicidad

Creatividad fuera de control

Parte de su éxito ha sido desarrollar campañas publicitarias digitales y en medios tradicionales a otras marcas.

El equipo Hawkers creó un abominable hombre de las nieves o Yeti que aparecía en la estación de esquí de Formigal en España. La campaña, que buscaba llamar la atención de las personas que allí iban a hacer deporte, acabó viralizándose por todas las redes y en medios de todo el mundo como el Washington Post y Huffintong Post.

Los medios la recogieron como si se trataba de una noticia verídica y fue el tema de actualidad durante días. Hawkers se apresuró a dar un cierre aún más creativo: El Yeti fue “cazado” y mostrado en un video con las gafas.

