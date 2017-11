Google, Unilever y Ecopetrol las empresas de los sueños de los jóvenes colombianos

Google, Unilever y Ecopetrol encabezan la lista de las mejores empresas para trabajar en el país según la encuesta “Carrera de los sueños Colombia 2017”, realizada por el grupo CIA de Talentos a 8.549 estudiantes y graduados en Colombia, con edades entre los 17 y 26 años.

Por: Erika Mateus

El 52% de estos jóvenes afirmaron “soñar con trabajar” en un lugar donde puedan desarrollarse profesionalmente, hacer lo que en realidad les gusta y adquirir experiencias internacionales, por ese motivo, las compañías mencionadas de alguna manera cumplen con esos propósitos de vida.

De acuerdo con Hugo Salcedo, VP de Recursos Humanos para Unilever, “La atracción de talento es una necesidad en el mundo de hoy y las compañías deben contar con una propuesta de valor atractiva, tanto para encontrar nuevos talentos como para retener a los empleados con los que se cuente, el reto está en convertirnos cada día en un empleador más atractivo”.

La encuesta también arrojó importantes datos sobre el trabajo soñado, un 73% de los consultados haría algo diferente si el dinero no fuese una preocupación. Por su parte, el 74 % de los colombianos entrevistados quiere felicidad y un 26 %, trabajo estable. En el momento de buscar empleo, los jóvenes desean planes de carrera claros en las compañías. También se destacó que en la actualidad las personas y las empresas sufren una desconexión por la desigualdad de oportunidades y la incoherencia de las compañías entre lo que dicen y hacen.

Además, se pudo conocer que lo que más preocupa a esta generación en el momento de acceder al mercado laboral con un 54% es el no encontrar oportunidades de desarrollo, mientras al 53% le inquieta no tener salarios justos. Seguido en el sondeo por la falta de gusto hacia la rutina, la búsqueda de algo nuevo y el cambio con un 40% y finalmente a un 31% que no les guste el jefe.

Además de Google, Unilever y Ecopetrol, estas son las compañías que alimentan los sueños de los jóvenes colombianos

1. Google

2. Unilever

3. Ecopetrol

4. Grupo Sura

5. Avianca

6. Bavaria

7. ONU

8. P&G

9. Coca-Cola

10. Dow

