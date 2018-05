Rodrigo Gamba, nuevo director comercial de Pragma

Rodrigo Gamba Morales es el nuevo director comercial de Pragma, una compañía especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas. Desde este cargo asumirá el reto de impactar mercados nuevos y emergentes y de colaborar con compañías que buscan involucramiento digital.

Al respecto, P&M habló con Rodrigo acerca de los objetivos que se plantea tras asumir la dirección comercial.

¿Qué objetivo se plantea desde su nuevo rol?

Un crecimiento acelerado y sostenido de posicionamiento, reconocimiento y desde luego de facturación en categorías en las que Pragma no a participado y poder acrecentar esos resultados de ventas que la empresa ha proyectado a 2020 como meta.

A manera personal, ¿qué significa este nombramiento?

Es un gran reto al que me llaman Natalia Martínez y Rafaél Hernández, líderes del área de activación de marcas de Pragma. A lo largo de mi carrera me he venido preparando en agencias de publicidad multinacionales, posteriormente en empresas de CRM, gerencias de mercadeo y ahora en el área digital sobre la cual he aprendido mucho desde mi labor como gerente de mercadeo.

Ahora, estoy en la tarea de poner en marcha la especialización y maestría realizadas en publicidad digital y gerencia de mercadeo. Desde mi nuevo rol en Pragma espero colaborar con empresas que necesitan hacer la inmersión digital y llevar a esas marcas a la transformación que se requiere para mantenerse en los estándares modernos de las industrias mundiales, para que sean competitivas y se mantengan a la vanguardia en tecnología.

¿Cuáles son las actividades a desarrollar desde el cargo?

En el cargo seré el responsable de asesorar a los gerentes de mercadeo, gerentes de TI, gerentes generales y presidentes de compañías de las diferentes empresas y sectores en Colombia para que conozcan las nuevas metodologías digitales, implementen las mejores estrategias y efectúen grandes cambios al interior de sus empresas que los lleven a ser abanderados de sus categorías como empresas emprendedoras, vanguardistas pero sobre todo que, de cara a sus clientes o usuarios, sean esas marcas que los entienden y que les hablan de la manera que lo necesitan a través de los medios y tecnología digital.

¿Y cuál será su tarea al interior de Pragma?

Al interior de Pragma trabajaré en conjunto con grandes equipos de UX, Planeación, BA, BI, desarrollo para mostrar el gran trabajo que se hace en Pragma y Colombia hasta llevar a las marcas que depositan su confianza en nosotros a máximos estándares tecnológicos logrando gran reconocimiento por parte de sus consumidores para con ellas y desde luego aportando en esos grandes resultados que esperan las empresas en efectividad.

