Google nombra a Mónica Gómez como head of agencies/ GIM

Mónica Gómez es la nueva head of agencies/ insights & measurement de Google para Colombia y Centroamérica. Anteriormente, lideró el equipo de Starcom y MediaVest Colombia, compañías del grupo Publicis, y participó en la creación de Mobext en el país, liderando la estrategia móvil para los clientes de Havas Media Group.

Con motivo de su llegada a este nuevo cargo, Mónica respondió a P&M algunas preguntas sobre su vida personal, laboral y los retos que le esperan.

1. ¿Alguna anécdota de su vida laboral que merezca ser contada?

Trabajé en las primeras .com que llegaron al país. La que no quebré, la vendí.

2. Mencione una cosa que nunca deja de hacer en un día laboral para que le rinda el tiempo

Concentrarme en el momento presente, no trato de hacer varias cosas a la vez. Pienso que la clave para la productividad es no intentar hacer todo al tiempo, aunque no lo aceptes, lo vas a hacer a medias.

3. ¿Cuál ha sido el mayor logro en su vida laboral?

Ver a muchas de las personas que han trabajado conmigo liderar hoy equipos innovadores, crear sus propias compañías y ser referentes de innovación en el país.

4. ¿Cómo fue el recorrido para llegar a este nuevo cargo?

Todo comenzó en la industria de tecnología informática, pasando por los primeros portales, el operador móvil, los integradores de contenido y las agencias. Ha sido un viaje largo, y gracias a todo lo que me dejaron esas grandes compañías, hoy estoy aquí.

5. ¿En donde estará Mónica en 10 años?

Trabajando por la inclusión digital, la equidad de género y el desarrollo sostenible de éste país.

6. En una frase, ¿cómo describiría a Google?

Si puedes imaginarlo, es posible.

7. ¿Cuál es el mayor reto que encuentra hoy con su nuevo cargo?

Hay tanto por aprender…pero en realidad pienso que el reto es compartir con el ecosistema digital, todo el conocimiento y talento que Google tiene disponible.

8. Un plato que no se puede dejar de comer

Mute santandereano, la receta de mi nona.

9. En una palabra, describa cómo es Mónica en el trabajo

Soy disrupción, eso me gusta pensar que soy.

Publicidad

10. ¿Cuál es su video favorito en YouTube?

No me canso de verlo.

También le puede interesar: Cinco millones de empresas están en la nube con Google Cloud

Comentarios