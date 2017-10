El fraude publicitario digital para 2017 podría dejar cerca de US$6.5 billones en pérdidas

El fraude publicitario constituye, no solo la peor pesadilla para lo anunciantes, sino uno de los peores problemas para el sector de las comunicaciones publicitarias en todo el mundo puesto que se pierde credibilidad y además se contraen las inversiones, lo que disminuye el crecimiento de las empresas creativas.

Según la compañía White Ops, encargada de crear soluciones de protección para anunciantes digitales, aplicaciones y evitar el fraude, la temporada de fiestas de fin de año son preocupantes para quienes invierten en publicidad digital. El monto estimado en pérdidas para este año por fraudes es de US$6.5 billones de dólares.

También le puede interesar: Creatividad para impresiones duraderas.

Otro hallazgo de los que arrojaron las diferentes investigaciones desarrolladas por la compañía al respecto revelaron que entre octubre de 2016 y enero de 2017 el fraude publicitario aumentó 13.5%, más del doble del trimestre anterior. Esto sucede porque el ciberlunes y blackfriday son los momentos perfectos para este tipo de acciones negativas.

Navidad: no todos los regalos son gratos

La época navideña es en la que los fraudes publicitarios toman relevancia puesto que es el momento del año en el que más se invierte en anuncios digitales aprovechando el aumento en las ventas y en el que los anunciantes apuestan por el pago por clic para lograr tener más anuncios, es ahí cuando los ciberdelincuentes aprovechan para hacer de las suyas.

Para el periodo de noviembre y diciembre de 2016, las pérdidas sumaron un total de US$3.1 billones de dólares, y de no controlarse, este año alcanzarán los US$3.5 billones de dólares.

Alternativas para combatir el fraude publicitario digital

Como es natural, los anunciantes están tras la búsqueda de que sus presupuestos de mercadeo tengan los mejores resultados para sus compañías y sus esfuerzos sirvan para aumentar sus ingresos.

Acontinuación hay varias estrategias que las marcas pueden usar para ayudar a limitar su exposición al tráfico no humano durante la temporada de vacaciones y para todas las campañas futuras, de ese modo protegen sus inversiones y evitan ser víctimas de fraude.

1. Exigir transparencia de todos los proveedores

Los anunciantes deben buscar detalles sobre los precios, el origen del tráfico y el alcance de las audiencias que se entregan a través de dominios propios y operados en comparación con la extensión de audiencia.

2. Sea escéptico con las fuentes de tráfico desconocidas

Si bien hay muchas fuentes legítimas de tráfico de terceros, por ejemplo, búsqueda pagada, el tráfico de tráfico es la forma más común en que los operadores de bots hacen dinero. Los compradores deben estar atentos a las fuentes de tráfico y crear lenguaje en las RFP y pedidos de inserción que requieren que los editores identifiquen todas las fuentes de tráfico de terceros.

3. Pregunte acerca de todas y cada una de las prácticas de extensión de audiencia

La extensión de la audiencia por parte de los publishers puede introducir altos porcentajes de bot mediante los proveedores que generan tráfico. Otras investigaciones de White Ops han descubierto sitios de extensión de audiencia con un 97% de tráfico no humano. Los anunciantes deben preguntar a los editores sobre las prácticas de extensión de audiencia.

Publicidad

4. No apunte demasiado

En cualquier situación en la que el suministro no satisfaga la demanda de un público objetivo, se producirá un tráfico no humano. Si bien puede ser tentador crear segmentos de audiencia altamente orientados, evite demasiadas restricciones en el suministro potencial.

5. Adopte una tecnología de prevención de fraude publicitario

Los bots se vuelven cada vez más sofisticados e incluso las mejores estrategias de mitigación tienen fechas de vencimiento. Para proteger realmente el tráfico y mejorar la eficacia del gasto publicitario digital, los anunciantes deben considerar implementar una solución de fraude anti-anuncios. Estas empresas desarrollan constantemente nuevas tecnologías de prevención y detección para que los anunciantes puedan centrarse en lo que realmente importa.

Comentarios