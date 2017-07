Llega el FMR 2017, segundo Foro de Marketing Relacional y Experiencia de Cliente

El primer foro de Marketing Relacional y Experiencia de Cliente, que se llevó a cabo en el 2016, tuvo como asistentes más de 400 empresarios y ejecutivos de varias de las compañías más importantes en Colombia. Allí recibieron herramientas, tendencias, acciones y estrategias de la mano de 20 speakers nacionales e internacionales, así como los casos de éxito de las marcas nacionales más importantes.

El FMR 2016 dejó grandes enseñanzas y una expectativa de lo que vendría para el 2017. Por eso, este año el FMR regresa con una promesa de valor enfocada en el “To Do” (el hacer), en donde 14 speakers nacionales e Internacionales y las marcas más relevantes del país estarán brindando herramientas prácticas, para que los asistentes al foro no solo se lleven el conocimiento de los más grandes y exitosos personajes a nivel mundial del Relationship Marketing y Customer Experience, sino que también adquieran acciones prácticas y reales de cómo mejorar la relación con sus clientes a partir de experiencias, acciones y estrategias que permitan alinear los esfuerzos de las áreas clave con el fin de que trabajen por un mismo propósito.

FMR 2017, invierta en crecimiento

Las grandes empresas saben que vienen tiempos difíciles, que el mundo no es el único que cambia sino que las personas también lo están haciendo, en sus costumbres, su forma de pensar, actuar, consumir, etc.

La comunicación ya no puede ser masiva, los consumidores quieren respuestas personalizadas, automatizadas, que les genere un valor real y una experiencia única en su vida. Pero, ¿cómo lograr la adaptación al cambio sin perder el camino? ¡Fácil! invirtiendo en conocimientos, estrategias y herramientas que sean tangibles y medibles en las acciones de cara al cliente. Por eso, esta segunda versión del FMR trae los speakers y las marcas más importantes del momento, que han logrado adaptarse y tener éxito en un mundo que exige respuestas más rápidas, eficaces y personalizadas.

El FMR 2017 no solo llega con los pesos pesados en Marketing Relacional (RM) y Experiencia de Cliente (CX), también contará con el apoyo de aliados estratégicos como la revista P&M, patrocinador oro del evento y partícipe del foro más esperado del año.

Si aún no se convence de por qué no debe perderse este gran evento, por favor ingrese a www.FMR.com.co y conozca más razones por las cuales debe asistir. Reserve su cupo comunicándose al 3153451636, al (1) 5471081 o (1) 2142331. También puede escribir a [email protected] No olvide que los cupos son limitados.

