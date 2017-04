Epica Awards salió de gira y llegó a América Latina

Creativos del mundo de la publicidad y periodistas fueron parte de los invitados que participaron del Epica Showcase, el primero organizado en Argentina y también en América Latina, la noche del lunes 3 de abril. El evento fue organizado por Mediamonks, productora creativa digital.

Epica Awards, único festival creativo cuyo jurado está integrado por editores y periodistas de las principales publicaciones del sector, celebró su 30° aniversario en el 2016. El lunes fue la oportunidad para ver algunos de los ganadores que pasaron por el escenario a recoger premios el pasado mes de noviembre en la ceremonia celebrada en Amsterdam.

Lucía Ongay, Global Press Manager de Epica Awards, afirmó que “desde hace 30 años, Epica otorga a las agencias y productoras que participan la posibilidad de que su trabajo sea juzgado por un panel internacional y objetivo de periodistas apasionados por la publicidad y la creatividad”.

Publicidad

“Reporte Publicidad e Insider Latam nos acompañan como miembros del jurado desde esta parte del mundo. Epica Awards fue un festival exclusivamente europeo hasta 2012. Desde entonces, buscamos atraer las piezas más creativas de todo el mundo y ciertamente, Argentina, tiene mucho que ofrecer”.

En Colombia, P&M es el único medio que integra el selecto grupo de jurados conformado por los medios especializados en publicidad y mercadeo más importantes del mundo. En 2016 más de 60 editores y periodistas participaron en el jurado de Epica, desde Adweek en Estados Unidos, hasta Werben & Verkaufen en Alemania.

Los ganadores del Grand Prix en 2016 fueron “Simplified Stories” de DDB Bruselas para Alzheimerliga (Diseño); “The Next Rembrandt” de J. Walter Thompson Amsterdam para ING (Digital); Kenzo World” para Kenzo World Eau de Parfum de Kenzo Parfums (Film); “Brad is Single” de TRY para SAS líneas aéreas noruegas (Print) y “Doors of Thrones” de Publicis London para Tourism Ireland (Outdoor).

Leo Burnett fue la Network del Año, BBDO Nueva York Agencia del Año y TRY de Noruega fue la Agencia Independiente del Año.

Comentarios