Tres métricas representativas del marketing digital para su negocio

Por: Rodrigo Gamba Morales, magister en gerencia estratégica de mercadeo y especialista en Publicidad Digital . Navegar a diario por internet es un mundo de fantasía para los usuarios, quienes encuentran lo que requieren sin límites. Los usuarios pueden instruirse, generar conocimiento y lograr experiencias frente a temas específicos, conocer características de productos, precios, servicios y todo lo que los inquieta frente a estos.

Hoy, la navegabilidad y la omnicanalidad proveen a las marcas lo más importante, que no necesariamente se trata de una venta cerrada en el ahora, sino en la obtención de datos que pueden recibir frente a cada una de las acciones en digital de usuarios o clientes a futuro, lo cual traza estrategias de marca para la obtención de KPI´s que, desde luego, pueden contener ese objetivo preciado: una venta.

Sin embargo, es importante medir y seguir cada una de las acciones que un usuario o cliente puede causar en internet, pues de allí es justo de donde se establecen nuevos procesos que debemos trabajar en cuanto a experiencia de usuario y que más adelante y procesando la información nos llevan a estrategias que vienen del BI (Business Inteligence) o incluso del BA (Business analitycs) entre otros.

Publicidad

Para conocer esa navegabilidad esa data de los usuarios, existen herramientas e infinidad de métricas disponibles para el análisis del marketing digital y que no necesariamente se basan en estadísticas como me gusta, seguidores y visualizaciones de la fanpage, etc. Las métricas en el marketing digital que debe tener en cuenta constantemente para mejorar la ejecución de la estrategia y generar resultados son:

Visitas al sitio web

El número de visitas (sesiones) representa el volumen de tráfico que el sitio web ha recibido. No es el número de personas que acceden, sino cuantas visitas realizaron los usuarios en un determinado periodo “ej: cuantas personas entran en la tienda física”.

Tasa de conversión

Una conversión es cuando la persona que navega va en camino a convertirse en cliente. Esto se puede dar por que el usuario diligencia una landing page, interactúa con el sitio, solicita información o interactúa con el carrito de compras, demostrando realmente su interés.

Un sitio web que no genere conversiones no es un sitio óptimo y puede ser por que no se hizo un análisis de usabilidad, no cuenta con contenido valioso para el usuario o por que no es lo suficientemente claro entre otras razones. El cálculo de la tasa de conversión es simple, basta dividir el número de contactos generados por el número de visitas del sitio web en un determinado periodo de tiempo.

ROI (Retorno de la inversión)

Para la gran mayoría de empresas, el retorno de la inversión es el indicador más importante por que se cuantifican los logros en cuanto a ganancias generadas. El ROI manifiesta la efectividad de generar ganancias sobre el capital invertido en la campaña efectuada. La formula nos lleva a calcular la diferencia entre el valor total de ingresos (ventas) menos el total invertido en marketing digital y dividir por el valor invertido.

En el mundo digital existen muchas métricas que te ayudarán a potencializar tu estrategia y sacar el mayor provecho a las acciones de tu marca en internet, estas son solo tres métricas que no puedes dejar de lado. El marketing digital es realmente efectivo y preciso, “si y solo si” escuchas, conoces, analizas e interpretas a tu usuario. Debes medir y hacer seguimiento para corregir la estrategia en el momento adecuado, si sabes y controlas lo que haces, la efectividad del marketing digital que establezcas será tu mejor amiga.

