El consumo tuvo una leve mejoría en julio según Fenalco

En julio las ventas de los comerciantes habrían levantado cabeza, luego de un trimestre fatal. También las expectativas respecto al desenvolvimiento de los negocios mejoraron ligeramente. Así lo anunció la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en su bitácora económica perteneciente al séptimo mes del año.

Se destaca un mejoramiento en las ventas de ferreterías y materiales de construcción. También en las ventas de bebidas y víveres en general. Hubo declaraciones manifiestas de empresarios del retail de que las ventas de productos con marca propia se comportaron “bastante bien” en julio, porque el consumidor busca ahorrar y porque en general las promesas de valor de estas mercancías satisfacen al comprador.

Los mayoristas que despachan a restaurantes, hoteles, cafeterías y similares dijeron que sus ventas fueron aceptables, lo que sugiere que la actividad turística se ha movido en ésta época del año, lo mismo que los negocios de comida. De nuevo, los comerciantes destacaron el buen comportamiento de las ventas de celulares de gama baja y media, situación explicada porque estos productos no tienen IVA.

En lo corrido del año las importaciones de teléfonos celulares, según reporte del DANE, crecen 25%. Una buena noticia es que el porcentaje de comerciantes que piensa que en los próximos seis meses sus negocios empeorarán bajó del 14 al 10%.

La sensación que hay es que el crecimiento en este año ha sido más frágil que lo pensado y que el aumento del IVA y de los impuestos a los licores afectó sobremanera la dinámica del consumo, situación agravada por el hecho de que las tasas de interés para compras con tarjetas de crédito han subido sin compasión en términos reales. Hace un año la diferencia entre la tasa de usura y la inflación era del 23.04% y hoy es del 29.5%.

El negocio del retail es bien difícil

A propósito de la situación que están pasando los comerciantes del retail del país y del mundo, Warren Edward Buffett, el más grande inversor en el mundo, mayor accionista y Presidente de Berkshire Hathaway y el segundo hombre más rico del mundo en 2017 según Forbes. se pronunció al respecto.

En una entrevista con CNBC dijo que la venta al por menor era una inversión “demasiado dura”, especialmente en la era de Amazon. “Creo que el comercio minorista es muy difícil para mí, en general. Compramos un almacén en 1996, y me generó muchas pérdidas. He estado en varias cosas en la venta al por menor. Compré Tesco en el Reino Unido y me generó muchos costos. Las ventas minoristas son muy desgastantes, y creo que el tema de ventas en línea es difícil de entender”.

Esta declaración llega en momentos en que en los Estados Unidos se están cerrando varias docenas de locales y en otras partes del mundo, como en Colombia, se siente una desaceleración que parece no superarse.

Lo impactante de estos cierres es que no se producen por una recesión sino por el incremento del comercio electrónico y cambios en cómo la gente gasta su dinero. Los compradores están dedicando mayor parte de sus billeteras a entretenimiento, restaurantes y tecnología y gastando menos en ropa y accesorios, de acuerdo con analistas norteamericanos.

Buffett no es el único inversionista que piensa que estas tendencias son permanentes. La compañía de gestión de activos Cohen & Steers, en informe de julio, sostuvo: “Vemos esta debilidad minorista, que está ocurriendo a pesar de una economía relativamente saludable, como parte de una evolución permanente en cómo y dónde los estadounidenses gastan su dinero. Esperamos que el cambio de paradigma tenga lugar para alterar dramáticamente el panorama minorista, con implicaciones potencialmente significativas para los inversionistas inmobiliarios”. Importante para el retail criollo seguir el pulso de sus pares en el exterior, no sea que en un futuro sus ventas en tiendas físicas se estanquen y piensen que es por una pésima coyuntura económica.

