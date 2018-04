7 de cada 10 colombianos toman café en el desayuno: Nespresso

Un estudio realizado por Nielsen, compañía global de información, datos y medición, para la marca de café Nespresso, resalta que el 93% de los colombianos desayuna por la mañana y que el 70% lo hace con café. E independientemente de que el café sea negro, americano o con leche, siempre acompaña algún plato tradicional del desayuno colombiano: huevos en el 79% de los casos y arepas en el 78%.

Estas cifras también demuestran que a pesar de que los colombianos consumen 1.85 kg de café per cápita por año, cifra que se aleja de los finlandeses, los más importantes consumidores a nivel mundial con más de 12 kg per cápita per año (ICO – 2015/2016), por lo general una taza de café está presente durante el desayuno de los colombianos.

Y aunque prevalece la tradición de preparar platos típicos del desayuno (como los huevos con arepa), y los colombianos siguen utilizando tradicionalmente sistemas de filtro como cafeteras tipo grecas, de goteo o incluso el tradicional colador para preparar su café, la innovación está transformando las costumbres de consumo del café mañanero y siguen llegando nuevas opciones. Nespresso, por ejemplo, continúa impulsando sus 24 variedades de café tostado y molido y su sistema de capsulas que contienen café tostado y molido.

Luego de conocer los resultados del estudio, la compañía sugiere a los colombianos acompañar sus desayunos probando otras variedades en la preparación del café.

Mathieu Colombier, Coffee Ambassador para Nespresso Colombia, señala que “a menudo el momento del desayuno es un acto rutinario, necesario, para iniciar el día. Sin embargo, ¿por qué no romper la rutina despertando los sentidos con un café distinto cada día? Por ejemplo, preparando un americano con un café frutal colombiano el lunes, para terminar con un Cappuccino cremoso y suave el domingo”.

