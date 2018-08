Shark Tank Colombia: Negociando con tiburones. Un espacio para emprendedores

Los tiburones del Show televisivo, Shark Tank Colombia: Negociando con Tiburones, emitido por Canal Sony en Latinoamérica, asesoraron con sus conocimientos a emprendedores en busca de inversión.

“Sumérgete en el mar del emprendimiento”

Iniciar un negocio propio es toda una travesía. Algunos lo comparan con el ejercicio de aprender a nadar; contar con una idea innovadora es, dicen, como contar con unas aletas de buceo: siempre serán de gran ayuda, pero no significa que no se pueda a ahogar.

Uno de los mayores retos para los emprendedores es tratar de convencer a sus potenciales inversionistas de que la idea tiene futuro y, en términos empresariales, que sus prácticas y formas de monetización son funcionales.

Precisamente, en un entorno en el que cada vez hay más emprendimientos, Canal Sony y la Cámara de Comercio de Bogotá, abrieron un espacio entre inversionistas y emprendedores, denominado “Sumérgete en el mar del emprendimiento”.

‘Shark Tank Colombia: Negociando con Tiburones’

Cuatro de los seis inversionistas de la segunda temporada de Shark Tank Colombia: Negociando con Tiburones, que se estrena el próximo 7 de septiembre, en compañía de Juan David Castaño, vicepresidente de fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, compartieron experiencias personales y profesionales que los han llevado a crecer como empresarios. Además, hablaron de la importancia de emprender en Colombia.

“Con esta iniciativa, se quiere que los emprendedores tengan acceso a fuentes de financiación más eficientes, donde encuentren socios inversionistas que, además de proporcionarles recursos, les generen valor por medio de su conocimiento, buenas prácticas y red de contactos”, expresó Juan David Castaño.

Por su parte, Ricardo Leyva, fundador de Sístole y ‘Tiburón’, de Shark Tank Colombia, dijo que los emprendedores en Colombia actualmente tienen el reto de perfeccionar el manejo de sus cifras para que su negocio se valore de la manera correcta. Adicionalmente, deben “entender que sus empresas tiene que pasar por un proceso de tracción, es decir, llevar sus productos o servicios al mercado y probar su aceptación en él antes de pedir recursos a un inversionista, para acceder a capital inteligente”.

Los inversionistas

Leonardo Wehe, empresario argentino que este año se vincula como un nuevo Shark, dijo: “cuando un emprendedor llega a mí, me gusta que su mensaje sea claro y que me digan qué es lo que buscan para hacer un análisis pronto. Analizo si estratégicamente lo puedo ayudar. Si su negocio es algo que desconozco, prefiero no invertir. Pero lo más importante para mí es que los emprendedores traten con seriedad el hecho de que estarán manejando mi capital y sean conscientes de esto”.

Algunos de los consejos y recomendaciones que entregaron los tiburones durante el encuentro:

Frank Kanayet:

“Para ser emprendedor no es necesario crear cosas nuevas, se puede innovar sobre lo que ya está creado y darle nuevas funcionalidades”.

Mauricio Hoyos:

“Un emprendedor que quiera llegar a internacionalizar sus productos debe entender los mercados de otros países antes de ingresar y aliarse con socios o talentos locales que conozcan el mercado interno”.

Ricardo Leyva:

“Se deben tener en cuenta las tendencias del mercado y, por medio de la investigación, mejorar lo que ya está creado”.

Leonardo Wehe:

“En un mercado global se debe competir con calidad y precio, entendiendo la necesidad de tener buenos productos a precios cómodos”.

