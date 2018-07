Llega a Colombia Product of the Year, el sello otorgado por consumidores

Por medio de una encuesta digital, realizada en conjunto con Nielsen, los consumidores son los encargados de elegir el Product of the year.

Product of the Year

Es un sello independiente que nació en Francia en 1987, y, desde entonces, ha sido otorgado a productos que los consumidores eligen en 44 países.

En esta medición, los consumidores son los protagonistas al ser los encargados de seleccionar sus productos favoritos en 15 categorías entre las que se encuentran cuidado del hogar, cuidado personal, licores, nutrición y alimento de mascotas.

“Nielsen se encarga de que nadie influencie las respuestas de los consumidores, a quienes se les mide sus sensaciones frente al producto en tres criterios: percepción, intención de compra e innovación percibida, siendo esta última la de mayor relevancia”, explica Alejandro Valencia, representante del sello en Colombia.

Cómo funciona

La investigación realizada por Nielsen emplea una muestra representativa de 5 mil colombianos, y sus respuestas arrojan los resultados que determinan los productos ganadores. “La experiencia demuestra que los ganadores alcanzan, en promedio, un incremento del 25% en ventas”, agrega Valencia.

“La expectativa en Colombia es alta. Estamos frente a un consumidor que valora la opinión de sus iguales y frente a un mercado que apuesta por la innovación, por eso esperamos el mismo impacto y acogida que hemos tenido a nivel global por parte de los consumidores y marcas de países como España, Emiratos Árabes, Turquía, Singapur, entre otros”, dice Valencia.

El requerimiento más importante para participar es tener un producto nuevo, es decir que no tenga más de 18 meses en el mercado, o que presente una innovación evidente en una de sus variables como la fórmula, el empaque, un nuevo ingrediente o sabor que lo diferencie del resto. El principal objetivo es guiar a los consumidores a los mejores productos disponibles en el mercado y recompensar a las industrias por su innovación.

Beneficios para participantes

Alejandro considera que tener la posibilidad de usar el sello es una manera de destacarse y optimizar la diferenciación con los competidores en las góndolas, aumentando el impulso de compra. La mayoría de las decisiones de compra se toman en el almacén, y es también ahí donde los consumidores se enteran de los últimos lanzamientos. El sello se convierte en un referente que ayuda a los consumidores en su toma de decisiones.

“Los consumidores son cada vez más exigentes y, entonces, Product of the year se vuelve una herramienta muy valiosa para atraer a esos clientes que quieren escoger el mejor producto, el más novedoso y muchas veces no saben cómo elegirlo”, agrega Alejandro.

Otro punto importante es que la mayoría de decisiones se toman en el punto de venta, entonces, tener ese logo ofrece confianza.

Para las empresas, la garantía es que POY se apoya en Nielsen. Entrega el material (marcas que van a participar en las diferentes categorías) y Nielsen hace el estudio y los resultados arrojan un ganador por categoría. Al ganador se le entrega el sello para que lo use en todas sus comunicaciones durante un año.

Las inscripciones cerrarán el próximo mes de octubre y los ganadores se conocerán al finalizar 2018. “Queremos que participen tanto multinacionales como pequeñas y medianas empresas nacionales, entre otras cosas porque no siempre las empresas más grandes son las que más innovan (…) Queremos promover la innovación en los países a los que llegamos e incentivar a las empresas a innovar siempre teniendo en cuenta la opinión de los consumidores”, concluye Alejandro Valencia.

