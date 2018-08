Revista P&M se dio a la tarea de hablar con analistas para responder algunas de las preguntas que más buscan los usuarios en Google. Una de las más frecuentes es: ¿Por qué los colombianos somos pobres?

¿Por qué los colombianos somos pobres?

Aunque parezca curioso y hasta jocoso, es, incluso, una pregunta profunda que podría abordarse desde muchas áreas. La Real Academia de la Lengua Española, RAE, define la pobreza como: “falta, escasez”. O en otro caso “dejación voluntaria de todo lo que se posee”.

Para profundizar sobre la pregunta ¿Por qué los colombianos somos pobres? y buscar una respuesta completa, hablamos con Camilo Herrera, fundador de Raddar y experto en consumo y cambios culturales. Él nos compartió las siguientes respuestas.

¿Qué se debería entender en Colombia por pobreza?

Es una pregunta muy difícil de responder. La definición de pobreza es dinámica y relativa, es decir, cambia con el tiempo. No es lo mismo ser pobre hoy que hace 50 años. Además, cada uno tiene una definición de lo que es la pobreza.

De acuerdo con estudios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la población en pobreza monetaria en Colombia es menor al 26,9%; sin embargo, cuando se le pregunta a las personas el 29,6% se considera pobre, siendo esto más alto en las zonas rurales, donde la percepción llega al 51%.

Lo que muestra que las cifras y las percepciones no están tan desalineadas, pero al ver la medición de pobreza multidimensional, es el 17% de la población, porque se tienen en cuenta otros factores adicionales a los ingresos, como el patrimonio y las oportunidades.

La clave es entender que Colombia no es un país de pobres, sino un país donde hay gente pobre.

En esa medida, ¿cuánta gente pobre hay en Colombia?

Depende de la medición.

14´504.000 (29,6%) personas se declaran pobres.

13´181.000 de personas se estiman monetariamente pobres (es decir por ingreso).

Al medirlos según el método de pobreza multidimensional, serían 8´330.000.

¿Cuáles son las causas (sociales, políticas, económicas) de la pobreza en Colombia?

Sería maravilloso lograr responder esta pregunta, pero la respuesta no es clara. La pobreza, entendida como un problema de ingreso, tendría su origen en el empleo, la ocupación, los salarios, la educación, el modelo laboral, incluso, en la relación con las empresas.

La pobreza entendida desde lo multidimensional, tendría relación no solo con acceso a educación, sino con la propiedad. Ahí hay un complejo lío porque muchos campesinos tienen tierras, pero en precio no son comparables con las de la ciudad.

La idea de las políticas sociales es aumentar el ingreso de las personas para que adquieran lo necesario y comiencen a consolidar su patrimonio y las capacidades para seguir mejorando su ingreso. Es decir, ahorro y educación.

Esto se hace con cosas como el salario mínimo y los subsidios. Pero para corregir la pobreza se requieren otros elementos, por ejemplo cambios culturales profundos que logren que las personas quieran y se esfuercen por dejar de ser pobres.

¿Podrán los pobres dejar de ser pobres? ¿Cómo? ¿Por qué?

Pensando diferente. Ser pobre no es solo no tener plata o no tener casa. Es no tener la capacidad de mantener el ingreso y la casa, y de mejorar eso.

La pobreza solo puede ser vencida si las personas desean hacerlo. Parece incomprensible que la gente no quiera dejar de ser pobre, pero una cosa es lo que gente dice y otra cosa lo que hace.

Por ejemplo, si una persona o un hogar ha mejorado su ingreso, debería dejar de recibir subsidios para dárselos a quien los necesita. Sin embargo, son muy pocos los casos donde las personas al aumentar sus ingresos, cambian de estrato socioeconómico.

Hay muchas trampas de la pobreza, como los subsidios y los impuestos, donde si dices que eres pobre te ayudan y si no lo eres debes ayudar.

Esto hace que no solo hay que cambiar las condiciones económicas, sino las socioculturales y las actitudes de las personas.

