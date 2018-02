Especial: Locaciones para eventos 2018

El auge visual, los influenciadores como parte importante de los eventos, la planificación clara de los mismos, apelar a la seducción y a las emociones, y las locaciones como elemento fundamental del mercadeo de eventos son los temas de esta guía que busca abrir el espectro a las tendencias y a las múltiples formas de adaptación que pueden encontrar las locaciones en Colombia, resumidos en tres puntos.

En Colombia, el event marketing es cada vez más retador, las marcas tienen exigencias que pocos logran entender y llevar a feliz término. De acuerdo con el 2018 Global Meetings and Events Forecast, las tendencias en eventos para este año incluyen tecnología, seguridad, creatividad y la posibilidad de medir los eventos por resultados. Si bien las tendencias globales se adecúan a cada país de acuerdo con su contexto, precisamente por tratarse de tendencias globales, es importante tenerlas en cuenta.

Aunque la tecnología abrió todo un ecosistema de nuevos perfiles y protagonistas enfocados a nuevos medios, nuevos canales, nuevas plataformas, el event marketing sigue siendo importante pues permite un mayor y mejor acercamiento con las personas.

Además, facilita segmentar o TECNOLOGÍA El contacto directo con las personas sigue siendo muy valorado; de hecho, es uno de los elementos más importantes de acuerdo con el 2018 Global Meetings and Events Forecast, porque permite generar impactos directos, seducir, contar historias y ofrecer una cercanía entre marcas y personas. “Las marcas buscan generar experiencias directas con el consumidor y pueden ser más costosas, pero el efecto multiplicador de esas experiencias directas puede ser mucho más eficiente”, describe Gonzalo Villalón, director general de Villalón Entretenimiento.

Ahora bien, la tecnología llegó para quedarse y aunque seguramente no reemplazará el event marketing, sí obliga a repensarlo, a actualizarlo y a ofrecer elementos que permitan cuantificar y cualificar los resultados y efectividad de los eventos. Pero ocurren dos cosas. De un lado está el afán de algunas marcas por llevar a cabo eventos absolutamente tecnológicos, que no siempre dan los resultados esperados, si no hay unos objetivos previamente establecidos; del otro lado, hay un desconocimiento por parte de los tomadores de decisiones sobre los costos de la tecnología perfilar el mercado o grupo objetivo. Por medio de él se pueden definir objetivos, se determinan perfiles, propósitos de venta y estrategias de acción.

“En el event marketing, tú estás enfocado en un segmento, en un perfil y con un objetivo específico y eso es muy importante para las marcas y lo seguirá siendo”, señala Natalia Argáez Calderón, gerente comercial de mercadeo de Nova.

