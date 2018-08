¿Qué tal si son ellas quienes proponen matrimonio? #HeSaidYes

Con el objetivo de impulsar el turismo en Aruba, la agencia creativa MullenLowe SSP3 presenta hoy la campaña He said yes, creada para seis países de América Latina. Con la campaña se busca, además, promover el empoderamiento femenino.

He said yes

MullenLowe SSP3 considera que aunque las sociedades en general han evolucionado con respecto a la redefinición de los roles de la mujer, todavia hay muchos paradigmas, estereotipos y clichés por romper. Uno de los escenarios en los que probablemente se impone con mayor fuerza el género, es el amor.

Por ejemplo, con frecuencia, en las parejas heterosexuales, es el hombre quien, por cuestiones sociales, debe tomar la decisión de pedir matrimonio y entregar el anillo.

Al respecto, Aruba, denominada también la Isa Feliz del Caribe, tiene como propósito promover el empoderamiento femenino y la ruptura de estereotipos.

Propósitos

Para materializar esta iniciativa, Aruba creó www.arubahesaidyes.com, una actividad que invita a las mujeres de Latinoamérica que quieran proponerle matrimonio a sus novios. La actividad durará del 9 al 29 de agosto, y durante en este período, las interesadas podrán inscribirse y postularse para viajar a la isla en compañía de su pareja. Una vez en Aruba, de con ayuda una experta Proposal Planner, podrá recrear la propuesta de matrimonio ideal.

De acuerdo con Miriam Dabian, directora de la Autoridad de turismo de Aruba para Latinoamérica: “en Aruba creemos que expresar el amor no debe tener género ni reglas. Por esto, invitamos a las mujeres a inspirarse en las mejores playas del Caribe, en el clima perfecto y en los coloridos atardeceres de la isla, para que sorprendan a su pareja y sean ellos los que digan: Sí, acepto”.

Romper con los clichés en la playa

La campaña desarrollada por MullenLowe SSP3 Colombia aprovecha los escenarios más románticos y recurrentes para pedir la manos pero invierte los protagonistas. “Queremos acabar con el cliché de que los hombres sean los que piden matrimonio, pero queremos hacerlo por medio, precisamente, de otro cliché: pedir matrimonio en frente del mar”, explicó Carlos Andrés Rodríguez, Chief Creative Officer de MullenLowe SSP3.

He Said Yes estará expuesta en Cable, vía pública, radio y en canales digitales para Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela, Chile y Perú, que son los principales mercados de Aruba en Latinoamérica.

“Esta invitación a que las mujeres pidan la mano no solo pretende romper estereotipos respecto al matrimonio, sino que también quiere que se abran nuevas conversaciones en el día a día de las personas para que cada uno encuentre su mejor manera de expresar el amor”, dijo Juan Pablo García, Chief Operating Officer de MullenLowe SSP3.

Miriam Dabian invitó a las personas a contribuir a la ruptura de clichés y, además, a aprovechar descuentos en viajes, que, a propósito de la campaña, habrán durante agosto y septiembre.

Ficha técnica:

Agencia: MullenLowe SSP3

Marca: Aruba Tourism Authority Latam

Producto: He Said Yes

CEO: Francisco Samper

CCO: Carlos Andrés Rodríguez

COO: Juan Pablo García

Directora de cuenta: Juanita Delgado

Ejecutivo de cuenta: Sebastián Salazar

Directora de planeación estratégica: Marialejandra Urbina

Planner: Juan Camilo Romero

Director digital: Hernán Henao / Natalia Torres

SMM: Natalia Rodríguez / Andrés Granados

Project manager: María Camila Barrera

Web content: Lina Rodríguez / Camilo López

PR Latam: Gina Nieves / Carolina Cortés / Katherine Valencia

PR Local: Apoyo Comunicaciones (Perú), Urban (Chile), MDG (Argentina), Proa (Venezuela) y Golin (Brasil).

Planner digital y performance: Silvia Gómez / Paula Muñoz

Director de medios: Jesús Castillo / Alejandra Rodríguez / Claudia Sánchez

Directores creativos: Juan David Arboleda / Guillermo Siachoque

Redactores: Alejandro Chávez / Abel Antonio Gómez / Miguel Gómez / Luis Giraldo

Directores de arte: Camilo Londoño / Byron Poveda / Juan Moreno

Diseñador multimedia y digital: Adrián Bravo / Javier Pinzón / Felipe Villalobos / Julián Olivares

Director de producción: José Vicente Altamar

Productora: Macarena & Co

