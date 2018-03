El valor de las habilidades blandas para la transformación de las empresas

El estudio The skills to pay the bills: Returns to on the job soft skills training, desarrollado por tres profesores de las universidades de Harvard, Michigan y Boston College, respectivamente, concluyó que los trabajadores de una fábrica de confección de ropa en la India, que tomaron una capacitación para el desarrollo de habilidades blandas, fueron 20% más productivos que aquellos que no hicieron parte de la formación.

Habilidades blandas

Este tipo de estudios permite concluir que los trabajadores que fortalecen algún tipo de habilidades blandas como la comunicación, el liderazgo, la creatividad, el relacionamiento y la confianza tienen más oportunidades de empleo y de mejorar sus salarios en el mercado de hoy. La creciente necesidad de desarrollo en estas capacidades está cambiando la forma de gestionar el talento humano al interior de las organizaciones y replanteando los currículos académicos en colegios y universidades.

En un escenario empresarial cada vez más preocupado por responder a la transformación digital, resulta necesario entender que no todo se refiere a grandes inversiones de capital ni a radicales cambios en los procesos de producción, sino que las compañías pueden encarar el cambio implementando progresivamente tres enfoques: innovación tecnológica, incorporación de nuevos modelos de negocios y el desarrollo organizacional enfocado en la educación.

Ciclo de entrenamiento organizacional, “El Retorno de los tripulantes”

Precisamente, Armonía en acción, una red de profesionales en habilidades blandas que trabaja en impulsar la transformación organizacional para el nuevo escenario de competencia empresarial, organiza el evento Ciclo de entrenamiento organizacional, “El Retorno de los tripulantes”, que se realizará el próximo 20 de abril en el Hotel Morrison de Bogotá.

“Será un espacio de coaprendizaje, donde todos sus participantes construiremos socialmente conocimientos y valores, sensibilidades y actitudes, a partir de experiencias propias. Trazaremos un camino de formación de habilidades necesarias para el éxito profesional integrando la gestión emocional, el diseño conversacional efectivo, la construcción de confianza y el liderazgo auténtico”, afirmó Jessica Triana, directora de Armonía en acción.

Innovación y estrategia

Para Triana este también será un espacio en el que podrán discutir cómo el país está llevando a cabo la transformación digital pero desde un enfoque más que tecnológico, educativo. “En una empresa no puede haber transformación digital sin desarrollar el talento humano necesario para apropiarla y sostenerla desde el liderazgo y la confianza. Solo así las compañías pueden enfrentarse a un escenario competitivo definido por la innovación de lo que hacen”, agregó.

Actualmente, las habilidades blandas están siendo incorporadas en los programas académicos de MBA que ofrecen universidades en diferentes lugares del mundo y están generando discusión para ser incluidas en procesos de formación de profesores como parte de una política educativa y complemento de las habilidades cognitivas claves para el desarrollo de las habilidades duras.

“El entorno empresarial está cambiando constantemente, la tecnología permea las estructuras sociales, y los avances tecnológicos en robótica, impresión 3D, internet de las cosas e inteligencia artificial que transforman las dinámicas de trabajo hacia procesos automatizados, plantean interrogantes y necesidades de adaptación y preparación para los trabajos del futuro. Las empresas, las personas de sus equipos de trabajo, deben estar preparadas para desarrollar innovación y estrategia para responder rápidamente a estos cambios, porque contar con personal idóneo para el desempeño de tareas funcionales y rutinarias no será suficiente”, agregó Triana.

Datos

Además, el evento contará con la participación de consultores en liderazgo e innovación con trayectoria internacional como Rocío Fierro, hispana especializada en liderazgo para la productividad en las organizaciones; Edwin Bernal, ingeniero Industrial, director del Laboratorio de negocios e innovación Hackoi.com, CEO de agencia de estrategias digitales Geosdigital; Carlos Calvache, fonoaudiólogo, vocólogo, especializado en comunicación y educación; Javier Velázquez, consultor de Gamificación, diseñador de juegos y experiencias; y con la escritora y docente Sonia Blanco, entrenadora de voceros y discurso.

Como cierre de la jornada, se realizará un Foro de discusión en el que participarán dos empresarios de empresas referentes en innovación, transformación digital y formación para el cambio que expondrán sus casos de éxito en este campo.

