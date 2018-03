Conozca los filminutos finalistas de la Imaginatón 2017

El Festival de Cortos de Bogotá, Bogoshorts, dio a conocer la lista de finalistas de su sección Imaginatón, una maratón donde la creatividad y el ingenio se convierten en la clave para contar una gran historia. Ahora, los finalistas competirán por llevarse los más de 15 millones de pesos en premios.

La maratón de 2017 contó con las categorías: aficionado y profesional, además de otras dos patrocinadas por RCN y Shock, Garzón Vive y La Música nos Inspira. Todos los participantes compitieron simultáneamente por conseguir el mejor plano secuencia de 60 segundos, con cualquier tipo de cámara y capaz de contar una gran historia.

También te puede interesar: Elrow, una de las fiestas de música electrónica más exitosas, llega a Colombia

El anuncio de los ganadores en todas las categorías se realizará el 2 de marzo a las 3:00 p.m. en el espacio de Puerto FICCI: Tómate un Café con Bogoshorts, dentro del marco del 58° Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

A continuación puede ver los filminutos finalistas de Imaginatón 2017:

Finalistas categoría aficionado

– +1

Dir. Daniel Buitrago

– Adentro

Dir. David Beltrán

Publicidad

– Encubierto

Dir. Alejandra Riaño

– Hágalo real

Dir. Pastor Pérez

– Jaque

Dir. David Arias

– Permiso

Dir. Julián Baquero

– Resignación

Dir. Johann Palomá

– Rompe cabezas

Dir. Miguel León y Claudia Osejo

– Tres menos uno

Dir. Alejandro Ardila

– Exención

Dir. Jenifer Poveda

Los jurados de esta categoría serán Juan Pablo Caballero, Catalina Mesa y Felipe Montoya. El ganador se llevará 3 millones de pesos y el segundo puesto 1 millón de pesos en efectivo. Adicionalmente, se harán 5 menciones de honor sin dotación económica.

Finalistas categoría profesional

– Bosque adentro

Dir. Juan Pablo Castro

– Despierta

Dir. Edwars Pérez

– El menor de Sumapaz

Dir. John Dave Rojas

– El Rostro

Dir. Carlos Andrés Hurtado

– Nostalgia

Dir. Leonardo Quintero & Thom Yorke

– Odio en la lona

Dir. Laura Alejandra Berbeo

– Payaso

Dir. Carlos Mario Ortíz

– Raros

Dir. Julián Francisco Peña

– The Last One

Dir. Sam Ruiz

– Tu presencia me habita como la sombra

Dir. Santiago Parra

En esta categoría los jurados encargados serán Natalia Orozco, Juan Sebastián Mesa y Sergio Rodriguez. El premio para el ganador será 4 millones de pesos, y para el segundo puesto, 2 millones de pesos en efectivo. También se harán 5 menciones de honor sin dotación económica.

Por último, el mejor filminuto, aficionado o profesional, que aborde la temática propuesta por cada una de las dos categorías patrocinadas, se llevará como premio 2.500.000 pesos por parte de RCN y una cámara Go Pro con accesorios de Shock.

Comentarios