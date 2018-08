FCB&FiRe llega a Estados Unidos, de la mano de Sergio Alcocer

FCB&FiRe, la red de FCB en Latinoamérica, anunció su expansión a Estados Unidos. Estas oficinas, ubicadas en Austin, TX y Miami, tienen como objetivo poner a disposición de las marcas una amplia oferta de entretenimiento. La llegada de la compañía al país norteamericano se hace en asociación con Sergio Alcocer y su agencia Rest of the World.

Santiago Puiggari, president & CEO de FCB&FiRe – compañía que resultó de una alianza entre la red global de agencias creativas FCB y la compañía especializada en creación de audiencias y entretenimiento de marca FiRe Advertainment – anunció la expansión en el mercado estadounidense en asociación con la agencia Rest of the World.

Rest of The World

Alcocer fundó, en 2017, Rest of The World, con el objetivo de crear un nuevo modelo de agencia multicultural, enfocada en estrategia y creatividad, y sin restricciones de lenguaje. Imaginó una agencia que entendiera los cambios demográficos que vive el país y que generara impacto social positivo. Mientras Rest of the World crecía, Alcocer identificó a FCB & FiRe como el socio creativo apropiado para contribuir al cumplimiento de dichos objetivos desde el ámbito de la generación de contenido y entretenimiento de marca.

“He seguido los éxitos de Rodrigo Figueroa Reyes y FiRe Advertainment (ahora FCB&FiRe) desde hace muchos años. Estoy muy contento de asociarme con este grupo de personas increíbles y de aportar una mezcla única de conocimiento multicultural, experiencia en desarrollo de marca y conocimiento de creación de audiencia a una gran cantidad de nuevos clientes”, dijo Alcocer.

Publicidad

FCB & FiRe

Luego de lanzar FCB & FiRe en mercados que para sus líderes son clave en América Latina, Figueroa Reyes y Puiggari deciden expandirse con el objetivo de brindar sus servicios tanto a clientes existentes que buscan extender su asociación en nuevos mercados, como a nuevos clientes que necesitan entretenimiento de marca y soluciones multiculturales. FCB & FiRe actualmente tiene oficinas en Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Quito, Bogotá, República Dominicana y ahora en Austin y Miami. El grupo tiene un staff de más de 300 personas, en el que se incluyen desde publicistas hasta expertos en producción real time.

“Después de 15 años de crear y producir contenidos, desarrollar nuevas audiencias para las marcas en Latinoamérica, estamos muy entusiasmados de llegar a Estados Unidos de la mano de una leyenda como Sergio. Estoy muy feliz de trabajar con alguien tan respetado y apreciado en la industria “, expresó Figueroa Reyes.

Por su parte, Carter Murray, CEO mundial de FCB, dijo estar muy entusiasmado con las posibilidades que ofrece FCB&FiRe desde su lanzamiento en Latinoamérica bajo el liderazgo de Rodrigo y Santiago. “Traer ahora esta oferta única a Estados Unidos junto a Sergio Alcocer, le brinda aún más profundidad a las soluciones que podemos ofrecer a los clientes en este mercado tan importante”, concluyó.

También le puede interesar: Family Hub, la nueva categoría de neveras inteligentes de Samsung

Comentarios