Exposición de Arte de Cannes reunirá obras de los creativos más galardonados

apArt Private Gallery y Domo Productions anunciaron la primera exposición de arte de Cannes. ‘inOut Cannes Art Exhibition’ reunirá obras de arte creadas por los creativos más galardonados y líderes de la industria de la comunicación en todo el mundo.

Dicha exposición sigue el concepto de la galería privada apArt fundada en Sao Paulo (Brasil). Alienta a los artistas a explorar su arte y conectarse con seguidores en un entorno privado con citas programadas. Actualmente, apArt tiene exposiciones permanentes en Sao Paulo, Bogotá y Nueva York. Ahora se estrenará en Europa a través de la Exposición de Arte de Cannes.

“El objetivo de apArt es inspirar a los creativos a descubrir su imaginación exponiéndolo a través de su arte. La galería fue creada con el fin de apoyar a los profesionales de la industria publicitaria. Buscábamos un lugar donde pudieran expresar su creatividad más allá de los límites de las agencias. Desde 2013, apArt organiza exposiciones que brindan a los creativos una forma de devolver a la comunidad publicitaria su creatividad. Al menos en su esencia, desde adentro hacia afuera “, dice Thais Marin, CEO y fundadora de apArt.

La exposición dará visibilidad al trabajo de Ale Burset, Alma Har’el, Andre Gola, Angela Bassichetti y Chacho Puebla. Además de Dan Alva, Eva Santos, Fernando Machado, Guillermo Tragant, Jason Peterson, Juan Carlos Castro, Julien Calot, Leo Macías, Marcello Serpa, Martin de Thurah, Michael Haussman, Nathalie Huni, Susan Credle y Suzana Apelbaum, entre otros visionarios influyentes de la industria.

“Somos una casa de producción con una red mundial que nutre la conexión con la industria. La Exposición inOut Cannes representa nuestros objetivos en el tipo de proyecto que está alineado con el ADN creativo de Domo. Estamos orgullosos de traerlo a Cannes durante el festival de comunicación más importante del mundo”, afirma Hwira Gibin, productora ejecutiva de Domo.

