¿Las audiencias aportan más que los anunciantes? Análisis con el gerente de El Espectador

Tal y como lo explica el mismo diario en su portal web, El Espectador comienza este mes con la apuesta de acelerar la generación de ingresos digitales. A partir de ahora, cobrará a los usuarios que consuman más de 20 artículos digitales al mes. Siguiendo los pasos de The New York Times, El Espectador es el primer medio de comunicación masivo en Colombia que decide dar este paso, confiando en que sean las audiencias fieles quienes apoyen el contenido de calidad y contribuyan a la sostenibilidad de los medios de comunicación.

Al respecto, revista P&M habló con Eduardo Garcés, gerente general de El Espectador, quien aclaró que el diario no cierra su página web, sino que cobrará a aquellos usuarios que vean más de 20 contenidos al mes. “De 15.000.000 de visitantes que, en promedio, visitan la página web de El Espectador, solo el 5% consume más de 20 artículos. El 95% de los usuarios no consumen más de 20 artículos, así que no van a encontrar ningún tipo de restricción”, explicó.

Así mismo, Garcés habló de costos. Paquete Básico: $19.000 pesos por un mes, $65.000 pesos por seis meses, $90.000 pesos por un año. Paquete Premium: $169.000 pesos que incluye, adicional al contenido completo de El Espectador online, la posibilidad de acceder a contenido exclusivo, beneficios del Círculo de experiencias, Cine Colombia y aliados.

¿Las audiencias aportan más que los anunciantes?

Eduardo Garcés también descartó la cercana posibilidad de cerrar la versión impresa del medio y aclaró que la ausencia de publicidad en los medios impresos no es responsabilidad de la publicidad propiamente, “La publicidad está donde están las audiencias”, dijo. Por ende, señaló que la responsabilidad de los medios es, precisamente, garantizar audiencias a los anunciantes y a las agencias, no importa en qué plataforma estén, lo importante es que estén.“Para nosotros, lo que es importante es nuestra capacidad de generación de contenido y las plataformas donde nuestras audiencias nos quieran ver”, agregó Garcés.

Garcés, además, se refirió a la fuerza que han tomado las noticias falsas. “Hay que diferenciar entre opinión y noticia (…) La mayoría de las veces en redes sociales, que es donde la gente tanto participa, pues se dan opiniones y eso está bien, pero es diferente a desarrollar una noticia (…) Pero no se puede confundir la generación de contenido serio con opiniones”, concluyó.

