¿Dónde quieren trabajar los jóvenes?

He dedicado los últimos 20 años de mi vida profesional a trabajar en empresas relacionadas con el sector de publicidad, mercadeo, comunicación y medios. En mi posición de CFO (director financiero) para grandes multinacionales del sector, he visto el gran cambio que ha tenido la industria a través del tiempo. Por mi escritorio han pasado muchas personas con las que he tenido la fortuna de trabajar y de vivir el cambio de la industria durante estos años.

Considero que uno de los principales motivos de todos estos cambios es la tecnología y su constante transformación. Esto ha traído consigo grandes plataformas y canales que permitieron cambiar la comunicación, que era más tradicional, a una comunicación más dinámica en la que siempre hay una conversación con el consumidor final.

Nos encontramos ahora en un mundo donde marcas, empresas y personas están en una carrera constante por atraer la atención de los individuos; por eso, tiene que haber formas cada vez más innovadoras para que las empresas den a conocer sus productos y servicios.

Ahora temas de business intelligence, inteligencia artificial, experiencias sensoriales o momentos fotografiables son tendencias que las empresas empiezan a utilizar para darse a conocer. Y estas son iniciativas que en la industria nos vemos requeridos a adoptar para poder adaptarnos a las necesidades del entorno en que vivimos.

Por esta razón, las empresas están obligadas a salir al mercado a buscar talento, para suplir las necesidades con perfiles de empleados diferentes. La gran expansión del mundo digital y los grandes avances en tecnología hacen necesarios especialistas en mercadeo digital, matemáticos con conocimiento de big data y análisis.

En resumen, perfiles de personas que estén dispuestas a aprender sobre la marcha y a adaptarse a las necesidades del entorno, para que, de esta manera, puedan determinar cómo las empresas deben comunicarse con sus clientes.

Estos últimos meses he estado hablando sobre este tema con mi hija Carolina, quien trabaja para Universum Global en Estocolmo, una empresa dedicada a marca empresarial y que construye rankings de los empleadores más atractivos. Durante los últimos 5 años, esta empresa ha estudiado el mercado colombiano y ha podido investigar qué es lo que el talento busca en su primer empleo.

Los estudiantes desean empresas que les brinden entrenamiento y desarrollo profesional, oportunidades de liderazgo y que el empleador sea una empresa que les sirva como buena referencia para su futuro.

En mi opinión, es necesario que las empresas de publicidad y mercadeo seamos conscientes de las necesidades de nuestros nuevos y futuros empleados y así nos adaptemos a brindarles claras oportunidades que estén en línea con su plan de desarrollo profesional y personal.

Esta es una de las maneras en que se permitirá atraer personas talentosas, creativas e innovadoras, ávidas de construir nuevas ideas que rompan los modelos tradicionales que ya conocemos. Considero que es una de las pocas alternativas que hay para sobrevivir en un ambiente tan complejo y cambiante como el actual, y que seguramente será aún más complejo en los años por venir.

Por: Álvaro Ricaurte, CFO MediaBrands Colombia y Ecuador

