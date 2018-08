Coca-Cola For Me: más allá del sabor de la bebida

Con la idea de “extender el sabor de la Coca-Cola”, Coca-Cola For Me surge como un medio de comunicación, que ofrece experiencias y beneficios para los consumidores de la marca, siendo el primer medio 100% teen que se constituye como una plataforma de lealtad transaccional, para contribuir a aumentar el volumen de ventas de Coca-Cola.

¿Cómo funciona?

Según Andrés Vargas, CEO Latin Center & Another Ramone FCB&FIRE, Coca-Cola For Me es un medio de comunicación joven, que les permite a los usuarios acceder a entretenimiento que usualmente no tienen a la mano.

De esta manera, el medio digital funciona mediante un sistema de puntos (denominados Bubbles), que se obtienen consumiendo la bebida. La plataforma ofrece música, videos y entrevistas exclusivas con artistas relevantes, entre otros formatos.

Entonces, ¿cómo ayuda la plataforma a disfrutar de otro tipo de entretenimiento? La idea es que con los Bubbles los usuarios pueden canjear o redimir esos puntos por descuentos, entradas, recargas, etc.

Este tipo de “moneda virtual”, como la denomina Vargas, permite a los usuarios obtener beneficios por ejemplo en:

Descuentos en restaurantes

Entradas a cine

Recargas de celular

Saldo en la tarjeta de transmilenio

Saldo para realizar compras en el PlayStore

Entradas a conciertos

Más…

Vargas destaca que el algoritmo de la plataforma posibilita la existencia permanente de inventario de Bubbles para todos lo usuarios. De esa manera “no hay agotados nunca”, asegura.

Coca-Cola For Me para ayudar

Además de permitir canjear las Bubbles por los beneficios mencionados, Coca-Cola For Me pretende hacer parte de la vida de la gente. Esto, dándoles la posibilidad de ayudar en casos particulares, en los que ya se han hecho iniciativas como:

Realizar donaciones de agua potable a través del cambio de Bubbles para sitios afectados por ejemplo por una tormenta o huracán.

Donar Bubbles para que niños que no conocían un cine, fueran por primera vez a ver una película.

Lograr una meta de donación de Bubbles para así mismo, donar comida a un refugio de perros abandonados.

Más allá de la botella vacía

Ese tipo de acciones permite crear conciencia de que cada Coca-Cola vale más que el sabor que la persona acaba de disfrutar. Así, “el sabor de una Coca-Cola apenas comienza cuando la botella está vacía”, afirma Vargas.

Entonces, disfrutar de una botella de la bebida pasa a ser solo el primer paso de una experiencia más compleja. Eso es Coca-Cola For Me, el mundo que le ofrece Coca-Cola a sus consumidores y por supuesto, el mundo que crean los consumidores con la marca.

Conozca Coca-Cola For Me aquí.

