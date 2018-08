MullenLowe SSP3 y Ogilvy Colombia, las agencias más innovadoras del planeta

Cannes Lions dio a conocer su The global creativity report, un ranking que, a partir de la suma de puntos que se obtienen por cada premio y por cada pieza que haya quedado en el shortlist, reconoce la actuación de agencias y anunciantes durante el Festival. En esta ocasión, dos agencias colombianas: MullenLowe SSP3 y Ogilvy fueron reconocidas como las agencias más innovadoras del planeta.

Agencias más innovadoras del planeta

Para este reconocimiento, los expertos y jurados del Festival revisan la agencia que obtiene mayor cantidad de puntos por las piezas ganadoras y las preseleccionadas en las categorías Product Design e innovation.

MullenLoweSSP3

El resultado dio como ganadora a MullenLowe SSP3 que es la Innovation agency of the year con la campaña My Line, realizada para el Ministerio de las TIC.

Un reconocimiento que resulta histórico, especialmente ahora cuando el país le apuesta con tanta fuerza a la tecnología y a la innovación como eje fundamental para el desarrollo de estrategias de publicidad y de mercadeo.

Publicidad

Ogilvy Colombia

Pero eso no es todo. El segundo lugar también lo ocupa una agencia colombiana: Ogilvy, que también se destacó en Cannes Lions 2018 por campañas como Kingo. Poniéndose Colombia por encima de países europeos y asiáticos y convirtiéndose la versión 2018 de Cannes Lions y del rThe global creativity report en un hecho histórico.

Tal y como lo describe el mismo informe, la creatividad es fundamental para todas las empresas. “Creemos firmemente que la creatividad es una fuerza para los negocios, para el cambio y para bien del mundo, y en el festival de este año, la creatividad también se celebró como una poderosa herramienta comercial (…) El trabajo ganador es una fuente de inspiración rica en nuevas perspectivas, aprendizajes y puntos de vista que lo impulsarán hacia el próximo año. Es el reinicio que te ayuda a navegar tu propio viaje creativo. Al igual que el festival, este informe representa ambas cosas. Es un momento en el tiempo, pero también es el futuro. Es un momento para hacer un inventario y celebrarlo, pero también es una herramienta que lo ayudará a elevar ese nivel”, señala un aparte del documento.

