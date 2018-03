Los 10 anuncios más vistos en Colombia en febrero

Cada mes, YouTube comparte el Leaderboard, una clasificación que contiene el top 10 de los vídeos más vistos de la publicidad en Colombia. En febrero, Pueblos patrimonio de Colombia lidera el ranking con el comercial que invita a conocer Santa Cruz de Mompox, este también estuvo en el tablero de enero.

Para elegir los videos que conforman esta clasificación, YouTube tiene en cuenta que estén marcados como anuncios en la plataforma. Es decir, que aunque obtienen vistas pagas, también deben tener un número considerable de vistas orgánicas. La plataforma aclara que el algoritmo tiene en cuenta las vistas pagadas, vistas orgánicas y la retención de público, es decir, la cantidad de tiempo que las personas que ven un video.

Por otra parte, YouTube resalta la importancia de este tipo de mediciones para que las marcas sepan cómo llegar de forma efectiva a su público. Además, el uso de dispositivos móviles es cada vez más alto, por lo que es importante crear estrategias de video en línea que permitan sacarle el máximo provecho a esta tendencia.

“Cuando estudias tendencias en YouTube… realmente estudias cultura moderna”, afirma Kirk Olson Mar, jefe de cultura y tendencias de la plataforma.

A continuación puede ver los 10 anuncios más vistos en Colombia:

10. Jeep

Official Jeep Super Bowl Commercial – Jeep Jurassic

9. Adidas Originals

Adidas Originals – Originals is never finished Nick Young

8. Nintendo

First Look at Nintendo Labo

7. Waze

Waze – Millions of drivers outsmarting traffic, togheter

6. Coca-Cola

Coca-Cola The Wonder of Us: 60

5. Hamburguesas El Corral

En el Corral celebramos nuestros 35 años!

4. Partido Cambio Radical

Que vuelva la seguridad

3. Chevrolet Colombia

Reclama tu Espacio con el Nuevo Chevrolet Beat

2. Huawei Mobile Colombia

Compra hoy el nuevo #Mate10Pro

1. Pueblos Patrimonio de Colombia

Conoce Santa Cruz de Mompox, seguro te va a encantar

