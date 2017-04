Colombia cada vez más atractivo para la industria musical

Entre enero y marzo de 2017 se han invertido cerca de 14.400 millones de pesos para promocionar conciertos en medios publicitarios, lo cual es 105% más con respecto al mismo período del año pasado. Este año radio sigue siendo el medio líder para la promoción de eventos, aunque ha perdido participación: 63% en 2017.

Conciertos en Colombia

En menos de dos meses Colombia ha recibido a algunos de los artistas de la escena musical internacional como Justin Bieber, Korn, The 1975, The Strokes y The Weekend y, recientemente el grupo U2 confirmó que incluiría al país en su gira de conciertos, sumándose a la esperada visita de Depeche Mode.

Colombia se ha convertido en epicentro de estos eventos de gran magnitud en los que el número de asistentes, en su mayoría, supera las 10.000 personas.

Ante este fenómeno, y revisando las visitas de estos artistas de talla mundial al país, Mindshare Colombia, agencia de comunicaciones, recopiló los datos de las multitudes de personas que han recibido a los artistas, las conversaciones en Twitter que resultan de cada concierto y la inversión que hacen los organizadores de estos eventos en pauta publicitaria, pues a pesar de ser agrupaciones y cantantes conocidos siempre hay un presupuesto para la difusión masiva de cada encuentro.

A continuación los resultados:

Aforo y conversaciones en Twitter

• Los eventos más mencionados en Twitter en 2016 fueron: el Sonar con 1.2 millones de menciones; la presentación de los Rolling Stones, con 21.700 menciones; y el concierto de la banda británica Coldplay, que alcanzó las 8.150 menciones.

• Este año, el concierto con más menciones en Twitter ha sido el de Justin Bieber con un total de 151.000 menciones, provenientes de 5.129 usuarios de la red social. Le sigue el Estéreo Picnic con 12.376 menciones de 7.719 usuarios.

Radio, el medio de difusión del entretenimiento

• De acuerdo con las cifras brutas de Ibope Colombia, en 2016 se invirtieron cerca de 43.400 millones de pesos en publicidad en medios para promocionar conciertos en Colombia. El 75% de esa inversión se hizo en radio, un 15% en impresos, 8% en TV y 2% en exteriores.

Publicidad

• Este 2017 radio sigue siendo el medio líder para la promoción de eventos, aunque ha perdido participación: 63% en 2017. Los impresos pasaron a tener el 24%, TV 9% y exteriores 4%.

¿Cuánto invierten los organizadores de los conciertos en pauta?

• Estimaciones de Ibope señalan que, entre enero y marzo de 2017, se han invertido cerca de 14.400 millones de pesos para promocionar conciertos en medios publicitarios, lo cual es 105% más con respecto al mismo período de 2016, cuando se invirtieron 7.040 millones de pesos. La razón es que por evento se está haciendo mayor inversión, pues se mantienen relativamente la misma cantidad de conciertos: 60 en 2016 y 64 en 2017.

• Los eventos con mayor inversión publicitaria en el último año han sido: Guns N’ Roses (2016) con una pauta en medios por más de 2.385 millones de pesos; Aerosmith (2016) en el que se invirtieron 1.550 millones de pesos en medios; finalmente se encuentran el Festival Estéreo Picnic (2017) y el reciente concierto de Justin Bieber (2017) con 1.048 millones de pesos y 979 millones de pesos respectivamente.

“Podemos deducir que la inversión en publicidad también es un buen indicador del desempeño de esos conciertos, por ejemplo, este año el Estéreo Picnic fue muy rentable en términos de publicidad, pues por cada asistente se pagaron $17.500, que es el resultado de dividir la inversión en publicidad medida por Ibope, entre los asistentes al evento”, afirmó Fabián Gutiérrez, director de Business Planning de Mindshare Colombia.

• Haciendo el mismo cálculo planteado por Gutiérrez se deduce que el evento de Guns N’ Roses obtuvo $58.200 por asistente, lo que equivale a un 34% del precio de la boleta más barata para ese concierto que fue de $170.000 y un aforo de 41.000 personas.

• El concierto de Aerosmith también estuvo alto en ese indicador de inversión en publicidad entre asistentes: $57.200 por persona, con un aforo de 27.000 personas.

• El reciente concierto de Justin Bieber, que alcanzó 20.000 personas sin lleno total, costó en inversión publicitaria $48.900 pesos por asistente.

