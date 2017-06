Ciro Sarmiento, nuevo presidente del Círculo Creativo Latino en Estados Unidos

Se trata de Ciro Sarmiento, Chief Creative Officer de Dieste desde enero de 2016, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en los Estados Unidos en diversos mercados y ha trabajado para importantes agencias como Leo Burnett y Ogilvy.

Ciro trabajará en conjunto con Gustavo Lauría, co fundador de We Believers y Chairman del Círculo Creativo Latino, así como la junta directiva de la organización.

“Es un honor representar el mercado latino de agencias en Estados Unidos como presidente del Circulo Creativo. Esta labor ha sido y seguirá siendo un trabajo riguroso. Estamos viviendo tiempos decisivos en Estados Unidos, tiempos que definirán el futuro de las próximas generaciones latinas. Trabajaré incesantemente, de la mano de las directivas de la organización, para hacer frente a los cambios que se presenten en nuestra industria” afirmó Sarmiento a través del sitio oficial del Círculo Creativo.

Sarmiento ha sido ganador en distintos premios como Cannes Lions, D&AD, Clio Awards, New York Festivals, LIA, Effie, y The One Show.

