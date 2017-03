ColombiaGoesRed La campaña de Chevrolet que lleva aficionados a jugar a Old Trafford

Chevrolet invita a los fans del Manchester United a jugar un día en el campo del Old Trafford, gracias a la campaña “Colombia Goes Red”, una competencia global que se inauguró en 2015, donde los ganadores en su segunda versión, tendrán la oportunidad de jugar en el estadio del Manchester United, el legendario Old Trafford, conocido también como el “Teatro de los Sueños”.

“Colombia Goes Red 2017”, reunirá a 5 hinchas colombianos apasionados para que vivan una experiencia única en el Old Trafford en un torneo único en su especie. Esta exclusiva experiencia de 6 días que pondrá a los fans en las botas de los jugadores del Manchester United, incluyendo la preparación para el día del partido y los encuentros.

“Tenemos la habilidad única de acercar a los fans al deporte y al equipo que aman,” afirmó Tim Mahoney, Director Global de Mercadeo de Chevrolet. “Alrededor del mundo, en comunidades y en el terreno de juego, conectamos a los fans con las personas, los lugares y las experiencias que son más importantes para ellos. Esta campaña es un ejemplo perfecto de como logramos que los fans conviertan sus sueños realidad, con una competencia creada especialmente para ellos, que se llevará a cabo en el Teatro de los Sueños”.

En Colombia, la marca del corbatín, seleccionará a 5 ganadores, los cuales tendrán que demostrar que son los más grandes fanáticos del Manchester United en el país. Con la ayuda de un inglés llamado Benji, un fervoroso hincha del Manchester United, Chevrolet, buscará a los mejores fans del reconocido equipo de fútbol. Las personas interesadas en participar, pueden registrarse a través de la página web.

El próximo 21 de mayo, los ganadores podrán asistir al partido de la Premier League entre Manchester United y Crystal Palace. Además, podrán experimentar de una jornada donde se vestirán con la indumentaria oficial de los jugadores, caminarán por el túnel de vestuarios del club, harán una competencia unos contra otros, en un torneo en el terreno de juego de Old Trafford.

