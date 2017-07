Las aplicaciones que más consumen los colombianos

El ecosistema digital en Colombia ha mantenido una constante en el uso de aplicaciones de comunicación como las primeras a ser tenidas en cuenta por los consumidores, en esta ocasión, Lanix presenta los resultados de su encuesta denominada “Apps en Colombia: cuántas consumen y cuáles prefieren los colombianos”.

Consumo de aplicaciones y comunicación

Según los resultados de la encuesta el 77% de las personas tienen en sus Smartphones instaladas entre 5 y 20 aplicaciones, el 16% más de 20 aplicaciones y el 7% menos de 5. De este mercado de apps, las de mensajería instantánea siguen ocupando los primeros lugares de popularidad, de tal manera que del total de los encuestados entre estudiantes, trabajadores y desempleados, el 84% aseguró hacer uso de Whatsapp con mayor frecuencia seguido de Facebook Messenger con el 9%, Facebook Messenger Lite con el 4%, Skype con el 2% y Telegram con el 1%.

También le puede interesar: Innovaciones que no sabías que eran de América Latina y el Caribe

Segmento de entretenimiento

A la hora de escuchar música y ver televisión, el 45% prefieren pagar una tarifa mensual y disfrutar de la música sin interrupciones comerciales, al 55% restante no le preocupa la publicidad en medio de sus canciones favoritas y en cuanto a televisión el 43% de los encuestados paga por exclusividad en el servicio.

En el entorno de las apps de música, el 46% de los encuestados usa frecuentemente Spotify Music, el 18% Deezer, el 12% Claro Música, el 11% Tune in Radio, el 2% Smule Sing y el 11% restante no hace uso de ninguna aplicación para escuchar música ya que le dan prioridad a otras aplicaciones; en cuanto a Televisión digital paga, la App preferida es Netflix, seguida de DirecTV Play, Claro Video, HBO Go, Fox Play, Caracol Play y MovieCity Play.

Publicidad

Seguridad y privacidad

Hablando de métodos de bloqueo del smartphone, el 52% de los encuestados hacen uso del patrón de seguridad, el 27% de la contraseña, el 21% hacen uso de la huella digital, este último lo traen pocos Smartphones. El 63% de los encuestados desbloquea su Smartphone aproximadamente 50 veces al día, el 16% más de 100 veces, el 12% aproximadamente 10 veces y el 9% más de 200 veces. En este mismo estudio se pudo identificar cuál es la primera App que abren los usuarios cada vez que desbloquean su Smartphone y en primer lugar está WhatsApp seguido de Facebook, correo electrónico personal, Instagram y correo electrónico corporativo.

Comentarios