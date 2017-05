Women to Watch: mujeres que trascienden géneros

Por tercer año consecutivo, P&M llevará a cabo el 27 de julio Women to Watch, un reconocimiento inspirado en las mujeres que están liderando la industria de las comunicaciones, el mercadeo y la publicidad en Colombia.

En alianza con Advertising Age, referente mundial en información igualmente especializada, con este reconocimiento desde hace 20 años se resalta la labor de las mujeres del sector en el mundo.

Publicidad

Para la tercera entrega, más allá de los logros que reconoce Women To Watch Colombia, como lo son el liderazgo, la innovación y la creatividad, en un mundo que genera ideas para la industria, Women To Watch Colombia va más allá porque reconoce a las mujeres que trascienden géneros ¿qué quiere decir eso? derriban barreras y paradigmas que logran poco a poco un equilibrio laboral y social, en un mundo que estando en pleno siglo XXI, sigue permeado por pensamientos del pasado.

En un espacio como Woman to Watch, las marcas, ya sea que estén enfocadas hacia las mujeres o no, encontrarán, no solo visibilidad y recordación, sino que además tendrán la oportunidad para acercarse a ellas debido a la admiración que causa en las personas pertenecientes a distintos públicos el recibir este reconocimiento.

Es por eso que invitamos a las marcas a que se vinculen a esta iniciativa contactándose con Maríaa Alejandra Osorio al 3138517598 o al correo electrónico [email protected]

